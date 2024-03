Sant Lluís reivindica la igualdad con una obra teatral en la sala Albert Camus

El ayuntamiento de Sant Lluís trabaja durante todo el año a favor de la igualdad de géneros. Así lo reconoce la alcaldesa del municipio, Loles Tronch, quien ha destacado los talleres que se llevan a cabo en las escueles en el marco de colaboración con el Fons Menorquí de Cooperació: "el objetivo es romper con los estereotipos del cuento infantil, ha sido una experiencia muy bonita y ha calado entre los más pequeños".

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales e Igualdad de Sant Lluís, Eloy Pons, ha reivindicado los valores que cada 8 de marzo se ponen encima de la mesa: "esta tarde se representará en la sala Albert Camus la obra teatral 'La volta al món con 80 ties', para concienciar y dar visibilidad a la problemática".

Desde el ayuntamiento de Sant Lluís insisten que la lucha no ha acabado y que no solamente debería escenificarse un día. "Es una lucha compartida, en positivo, no es una lucha de hombre contra mujeres", han concluido.