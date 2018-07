La XXX Fira del Fang de Marratxí cierra con cifra récord de 70.000 visitantes

La Fira del Fang 2014 de Marratxí ha cerrado este domingo y sus puertas con un récord histórico de 70.000 visitantes y con una entrega de distinciones que ha resultado particularmente emotiva después de que el certamen recibiera el Premio Nacional de Cerámica 2013.



El Ayuntamiento de Marratxí ha informado en un comunicado de que la feria ha cerrado hoy pero el acto de clausura oficial de la XXX edición tuvo lugar anoche con el alcalde Tomeu Oliver, y el vicepresidente del Consell de Mallorca, Joan Rotger.



Durante el acto se hizo entrega de los Premios Benet Mas a los ganadores de los mejores proyectos expositivos de la feria: Christiane Hoenge, de Llucmajor; Ramón Canyelles, de Santany y Jaume Amengual de la Olleria Cant Vent, de Pòrtol.



También se otorgó un obsequio al ganador del concurso de carteles de la XXX Fira del Fang, el artista de Pòrtol, Tomeu Garau.



El acto sirvió también para hacer un reconocimiento público y la entrega de una pieza conmemorativa de la trigésima edición de la feria, obra del artista Joan Pere Català, a los ceramistas que han estado presentes a lo largo de los 30 años de feria: las olleries Sa Roca Llisa, Sa Penya, Can Vent, Sa Roca Llisa 26, Cas Canonge, Ceràmiques l'Albelló de Pòrtol, Ca Madò Bet dels Siurells, Can Bernadí Nou, Sa Teulera de Lloseta y Sa Teulera de Llucmajor.



También se rindió homenaje a los diferentes concejales de cultura que desde el año 84 han trabajado para conseguir que la feria llegue a su trigésima edición, desde su precursor, Bernardí Homar, a quienes la mantuvieron largo de estos treinta años Antoni Montilla, Miquel Coll y Magdalena García Gual.



El Ayuntamiento también rindió homenaje al vicepresidente del Consell, Joan Rotger, por haber propuesto la candidatura de la Fira del Fang de Marratxí a los premios Nacionales de Cerámica 2013 en la modalidad de iniciativa a favor de la cerámica.



El acto finalizó con un concierto de ocarina a cargo de Carmen Hermoso, de Sons de la Terra, de Algaida.