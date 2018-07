STEI, UGT y directores piden a Riera que acate sentencias que anulan el TIL

STEI, UGT y los directores de centros educativos han pedido a la consellera de Educación, Núria Riera, que se acaten las sentencias que anulan el decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL), un cambio de política educativa y el archivo de los expedientes abiertos a autoridades de colegios.



Más autonomía a los centros para decidir sobre la aplicación o no del TIL, avanzar en un nuevo modelo plurilingüe consensuado y un cambio de equipo han sido otras de las peticiones de los sindicatos y directores, que han mantenido hoy su primer encuentro con la nueva consellera de Educación, que todos han calificado de cordial.



STEI, UGT y los directores han coincidido en la necesidad de acabar con el conflicto educativo de una vez, pero de una forma consensuada, con el fin de llevar "paz" al sector en beneficio de alumnos y familias.



"No nos preocupa el cambio de personal, lo que realmente queremos es un cambio de políticas educativas y un cambio de estilo, de dirigir la administración educativa a toda la comunidad. Si realmente se quiere paz social se debe hacer un cambio radical en su manera de comportarse, de cultura democrática y no autoritaria", ha destacado el secretario general del STEI, Biel Caldentey, a la salida de la reunión.



Por su parte, el representante de los directores de los centros de secundaria de Baleares, Antonio Morante, ha subrayado que para ellos es "fundamental e irrenunciable" que se archiven los expedientes disciplinarios a los directores por el TIL, una exigencia que han realizado a la consellera Riera