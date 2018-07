Roca confía en que prospere su recurso contra la imputación de la infanta

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha asegurado hoy que espera "con normalidad" la resolución de la Audiencia de Palma sobre si mantiene o no la imputación de su clienta en el caso Nóos, y con confianza en que prospere su recurso de apelación que pide su exoneración.



"Dejemos que la Audiencia trabaje con tranquilidad y que diga lo que tenga que decir, en el momento que lo tenga que decir", ha pedido Roca en declaraciones a los medios de comunicación antes de ofrecer esta tarde una conferencia en el Colegio Oficial de Abogados de Baleares, en Palma.



Sobre si confía en que la infanta será exonerada en el caso Nóos, Roca ha afirmado: "totalmente".



"La confianza es absoluta, la esencia del abogado es la relación de confianza y si no la tengo yo, daría mal ejemplo y no podría dar esta conferencia", ha asegurado antes de impartir una charla ante jóvenes letrados sobre "El futuro de la abogacía".



"Que prospere nuestro recurso de apelación", ha respondido Roca sobre qué espera que decida la Audiencia en relación con la infanta, a quien el juez instructor José Castro mantiene imputada por dos presuntos delitos fiscales y blanqueo, al tiempo que ha señalado que no contempla la posibilidad de que no sea así.



Sobre si cree que la decisión del tribunal provincial en relación con la hermana del rey será imparcial, Roca ha afirmado: "Siempre. Me satisfará o no me satisfará, pero estoy convencido de que los magistrados dictarán su resolución de acuerdo con su criterio de independencia y objetividad".



Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazara el pasado viernes la recusación de dos de los tres magistrados de la Audiencia que decidirán sobre la infanta, que propuso Manos Limpias, Roca ha asegurado que se atiene a "lo que la Justicia ha resuelto".



"Han considerado que no había motivo para la recusación, nosotros también considerábamos que no había ningún motivo, pues ya está", ha dicho.



Roca habla periódicamente con la infanta Cristina, pero ha indicado que no le ha comunicado que la Audiencia de Palma ha fijado el próximo viernes como fecha de deliberación, votación y decisión sobre los catorce recursos de apelación contra el auto que finalizó la instrucción del caso Nóos porque los recurrentes todavía no han sido citados formalmente para que se les notifique la decisión.