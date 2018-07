Rajoy reitera que la infanta Cristina "no tiene presunción de culpabilidad"

"A partir de ahí todos tenemos que estar a lo que digan los tribunales de justicia, porque España es un Estado de derecho y hay que respetarlo", ha manifestado Rajoy en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, tras la quinta reunión de alto nivel entre España y Turquía celebrada en Ankara.



La infanta Cristina declaró el sábado pasado, durante seis horas y media ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, como imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y el jefe del Ejecutivo español no ha querido desvelar si ha hablado con el Rey sobre este asunto en su despacho semanal.



Rajoy se ha limitado a confirmar que él se reúne habitualmente con el jefe del Estado, ha recordado que a don Juan Carlos "le gusta estar puntualmente informado de lo que ocurre en su país" y ha añadido que él nunca hace público el contenido de estos despachos.



Respecto a la posibilidad de que el fiscal pida penas que sumarían hasta 19 años de prisión para Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, por su implicación el caso Nóos, ha asegurado desconocer "que esto sea así".



Mariano Rajoy ha ratificado que el fiscal "actuará en el ejercicio de su independencia como estime oportuno y conveniente" y que él, como presidente del Gobierno, no dirá nada al respecto.



A lo que digan los tribunales de Justicia se ha remitido también al ser preguntado por un periodista turco por la situación del caso Bárcenas.



"Me remito a lo que he señalado antes y no puedo decir una cosa diferente", ha respondido aludiendo a su contestación previa sobre la infanta.



En esa línea, ha abundado: "Estaremos, en los casos que afecten a cualquier partido o a cualquiera, a lo que digan los tribunales de Justicia".



"Ese es el Estado de Derecho. El poder ejecutivo tiene unas funciones, el legislativo debe controlar al ejecutivo y aprobar las leyes, y el poder judicial velar por el cumplimiento de la ley y sancionar a quien la incumple", ha añadido