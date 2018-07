Los puertos de la Autoridad Portuaria de Baleares superarán los dos millones de cruceristas en 2015

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se prepara para afrontar la mejor temporada de cruceros de su historia y superar en 2015 los dos millones de pasajeros en un solo año.



En un comunicado, la APB ha informado que el puerto de Palma lidera este repunte al alcanzar los 1,8 millones de pasajeros, medio millón más de los que se esperan registrar en 2014.



El presidente de la APB, Alberto Pons, considera muy positivos estos datos que demuestran los esfuerzos realizados "para invitar a los grandes navieros a que siguen creyendo en el destino de Palma".



Así, el puerto de Palma rondará el próximo ejercicio las seiscientas escales de cruceros. De esta forma, el puerto batirá su propia marca registrada en 2011, en la que alcanzó los 1'4 millones de pasajeros y las 534 escalas en un solo ejercicio.



Unos resultados -los de hace tres años- distorsionados a la alza por los acontecimientos de la Primavera Árabe, que provocaron el desvío de última hora de más de medio centenar de cruceros al puerto palmesano desde el norte de África.



Con todo, la APB ha destacado que la temporada de 2015 destacará por la visita al puerto de Palma en veintitrés ocasiones del Allure of the Seas, el crucero más grande del mundo, de 361 metros de eslora y capacidad para más de seis mil pasajeros.



Además, hasta un total de nueve cruceros de esloras superiores a los trescientos metros recalarán en la rada mallorquina. Buques como el Costa Diadema, MSC Divina, MSC Preziosa, Norwegian Epic, Voyager of the Seas, Explorer of the Seas, Independence of the Seas y Celebrity Equinox serán habituales en los muelles de Palma.



También los tres Mein Schiff de la compañía TUI han solicitado disponer del puerto de Palma como base de sus operaciones para la próxima temporada.



ALCÚDIA TAMBIÉN CRECE



El otro puerto mallorquín gestionado por la APB, el de Alcúdia, recibirá en 2015 cinco cruceros, tres más que en 2014. Destaca la visita del Silver Wind, que repite escala hasta en tres ocasiones.



Por el contrario, los puertos de Eivissa (-11,6%), Maó (-35,9%) y la Savina (-85,7%) experimentarán retrocesos en cuanto al número de escales.



Por último, se apunta a que estas estimacions se recogen a partir de las solicitudes de atraque facilitadas por las compañías de cruceros que operan en los puertos de la APB, por lo que esta previsión puede verse alterada en los próximos meses.