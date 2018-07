El PSIB insta a la exalcaldesa Catalina Cirer a dar explicaciones sobre su papel en el concurso de Son Espases

Al respecto, la consellera socialista Silvia Cano ha aseverado que Cirer "debe dar muchas explicaciones a la ciudadanía y no vale decir que no sabía nada y que era ignorante de todo lo que pasaba".

El Grupo Socialista ha instado a la consellera insular de Bienestar Social, Catalina Cirer, a comparecer en la Comisión de Investigación del Parlament para dar explicaciones en torno a su papel, como exalcaldesa de Palma, en la concesión de los terrenos donde se construyó el hospital de Son Espases y que ahora está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción.



Al respecto, la consellera socialista Silvia Cano ha aseverado que Cirer "debe dar muchas explicaciones a la ciudadanía y no vale decir que no sabía nada y que era ignorante de todo lo que pasaba".



En este sentido, Cano ha acusado a Cirer de "mantenerse impasible" cuando se modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "en un ambiente de máxima contestación social y conscientes de que se cargaban una zona de alto valor patrimonial", en relación a la adjudicación de los terrenos.



Por ello, ha pedido a Cirer que explique su papel en este caso cuando era alcaldesa y se ha preguntado si dará explicaciones al respecto "y si esclarecerá las dudas hacia la recalificación de terrenos y la modificación ilegal del Plan Territorial".



INVERSIONES PARA LAS RESIDENCIAS DE MALLORCA



En otro orden de cosas, el pleno del Consell de Mallorca ha aprobado por unanimidad la propuesta socialista de buscar más inversiones para las residencias de la isla y concertar más plazas con el Govern.



En este sentido, el portavoz del PSIB-PSOE en la institución, Jaume Garau, considera que "es una necesidad urgente invertir en la mejora de las residencias para dar más capacidad a personas dependientes y rehabilitar las camas que ahora están vacías". En este sentido, Garau cree que la Llar d'Ancians es el edificio que más reformas necesita a corto plazo.



REFORMA ELECTORAL



Mientras tanto, la formación socialista ha lamentado que el PP haya rechazado convocar una Asamblea de Alcaldes para que los máximos representantes de los Ayuntamientos puedan emitir su opinión sobre la elección directa de alcaldes. Una propuesta que para el conseller Miguel Ángel Coll es "oportunista, electoralista y que vulnera los acuerdos estables tomados por todos".



Coll ha argumentado que si el PP "culmina su amenaza asistiremos a una reforma que transformará la democracia representativa en una democracia individualista" y ha reiterado que "mientras el PP no tenga claros los principios democráticos no nos sentaremos a negociar una reforma electoral".



Precisamente, el conseller socialista ha insistido en que el planteamiento de esta reforma cuando faltan ocho meses para las elecciones "únicamente responde a la voluntad del PP de mantener alcaldías toda costa".



SERRA DE TRAMUNTANA



El PP también ha rechazado durante el pleno las propuestas del Grupo Socialista para mejorar el cumplimiento del Plan de Gestión de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad. Según ha criticado el conseller Jaume Colom, hay un importante retraso en determinadas actuaciones que ya se deberían haber llevado a cabo "mientras que se han hecho otras cosas innecesarias, superfluas y fruto de la improvisación".



Por ello, Colom ha propuesto dotar de recursos humanos y técnicos la gerencia del Consorcio para dar cumplimiento al Plan de Gestión, establecer un plan trimestral de actuaciones prioritarias e incluir un representante de todos los grupos políticos de la oposición a la Junta Rectora con derecho a voz y voto.



Además, el conseller socialista también ha planteado que el Ejecutivo balear haga una aportación anual similar a la que hace el Consell "porque parece que el Govern no se ha dado cuenta de que también forma parte del Consorcio de la Serra".