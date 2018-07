La primera campaña de la aceituna con DO 'Oliva de Mallorca' arroja una producción de 25.000 kilos

Así lo han dado a conocer este jueves el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, y el presidente de la DO Oli de Mallorca, Josep Oliver, quienes han precisado que se trata de aceitunas que han producido 50 agricultores que gestionan 36.000 olivos mallorquines sembradas en 263 hectáreas.

"Sin duda es una producción pequeña en relación al consumo de aceituna de mesa en Baleares, que es de unas 3.000 toneladas, por lo que no será fácil que todos los mallorquines puedan disfrutar de estas aceitunas", ha destacado Oliver.

Por otro lado, también se ha presentado el logotipo de la DO Oliva de Mallorca, sello que diferenciará el producto y que permitirá clarificar el mercado, en tanto que únicamente pueden llevar este sello las Aceitunas de Mallorca. El logotipo, según los productores, "responde a la imagen que se quiere comunicar en relación a la Oliva de Mallorca y tiene formato de sello con el fin de transmitir certificación de calidad".

Cabe recordar que los estudios desarrollados por la Universidad de las Islas Baleares (UIB) demostraron que la Oliva de Mallorca es una variedad autóctona y por tanto "diferenciada a todas las que hay en el mercado. Además, genéticamente es una aceituna primitiva y poco evolucionada, es decir, un producto con la huella de Mallorca".

Según la DO Oli de Mallorca, entre sus cualidades organolépticas diferenciadas destaca su sabor amargo y la sensación astringente que le proporciona el alto contenido de polifenoles y que es consecuencia del clima, elevada insolación y del sol, con elevado contenido de carbonatos.

Por otra parte es una aceituna de alta untuosidad, lo cual es consecuencia de un elevado contenido en ácidos grasos insaturados y de bajo punto de fusión, característico de estas variedades de aceituna.