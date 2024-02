Simón Pedro Barceló: "El turismo es positivo. Quien no lo tiene, lo quiere"

Grupo Barceló no oculta el buen momento por el que está pasando tanto la compañía como el sector turístico español. El grupo mantiene su sede en Mallorca tras haber traspasado todas las fronteras y después de haberse convertido en una de las 30 compañías hoteleras más grandes de todo el mundo. Afronta el 2024 con la esperanza de repetir los resultados que, a cierre de 2023, han sido "muy positivos".

La empresa ha sido reconocida en la categoría de turismo de los XIII Premios Onda Cero Mallorca, que patrocina CaixaBank. El copresidente de Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, recogerá el galardón que le entregará la emisora de Atresmedia Radio en el transcurso de la gala que se celebrará en el Auditorium de Palma el próximo lunes 19 de febrero.

"Aquellos que tenemos la suerte de tener turismo, debemos cuidarlo"

Simón Pedro Barceló se mantiene inamovible en su discurso sobre la "turismofobia" en Baleares: “Quien no tiene turismo, lo quiere. Aquellos que tenemos la suerte de tenerlo -en alusión al archipiélago balear-, debemos cuidarlo y mantener un espíritu de mejora porque los elementos positivos del turismo son mayores que cualquier otra consideración", ha defendido en Onda Cero Illes Balears.

En una entrevista concedida al programa Illes Balears en la Onda, el copresidente del Grupo Barceló ha reconocido, en un tono jocoso, que "los empresarios, si además de contar con la dicha de sacar adelante un proyecto empresarial y tener éxito económico pretendemos que nos aplaudan por la calle, nos estamos pasando de pretenciosos".

Preguntado por la apuesta del sector por la calidad, Barceló ha definido la calidad como "un turista satisfecho, que ha elegido Baleares y que regresa a casa satisfecho después de pasar una magníficas vacaciones". El ganador del Premio Onda Cero Mallorca en esta categoría ha añadido que "el turista que no me gusta es el que no viene" y ha querido desvincular el incivismo de los millones de viajeros que llegan todos los años al archipiélago. "Tenemos en la prisión de Palma a más mallorquines y más españoles que turistas".

Simón Pedro Barceló se ha mostrado convencido en Onda Cero de que la falta de trabajadores que afecta a todos los sectores productivos no supondrá un impedimento para el desarrollo de la actividad turística. El copresidente del Grupo Barceló ha reconocido que la clave para reforzar las plantillas durante los meses de temporada alta pasará por ofrecer una vivienda o un complemento salarial a los trabajadores desplazados a Baleares desde la Península y el resto de Europa.

División hotelera y de viajes

El Grupo Barceló acumula más de 90 años de experiencia en el sector turístico nacional e internacional y centra su negocio en dos áreas: la división de hoteles, Barceló Hotel Group, y la división de viajes, Ávoris Corporación empresarial. Fundado por Simón Barceló en Felanitx en 1931 como una empresa familiar especializada en transporte de empresa y mercancías, el Grupo Barceló es hoy una de las corporaciones turísticas más importantes del mundo.

De la mano de tres generaciones de la familia Barceló, la compañía cuenta hoy con más de 34.000 empleados. El grupo mallorquín se caracteriza por su apuesta por la innovación y la diversificación de sus operaciones en el mercado.