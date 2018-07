El Parlament ahorrará 4 millones en sueldos de diputados a propuesta del Govern

El Parlament balear, a propuesta del Govern, aprobará con los votos del PP el cambio del actual sistema de retribución de los diputados autonómicos por otro de dietas que supondrá un ahorro a partir de la próxima legislatura de casi 4 millones de euros.



Al PP le basta solo el voto de sus diputados para que, primero la Mesa del Parlament y después la Junta de Portavoces, dé el visto bueno a este cambio que entrará en vigor la próxima legislatura con toda seguridad, ha anunciado hoy el vicepresidente y conseller de Presidencia, Antonio Gómez.



Aunque esta iniciativa política del ejecutivo liderado por José Ramón Bauzá no es apoyada por los partidos de la oposición, PSIB-PSOE y MÉS, el ejecutivo tiene intención de que sea efectiva en la próxima legislatura, ha señalado Gómez en rueda de prensa.



Además, en el Consell de Govern celebrado hoy el ejecutivo ha aprobado su proyecto de ley para reducir el número de diputados en el Parlament en 16, por lo que la Cámara legislativa pasaría de 59 a 43 representantes, lo que supone un ahorro de algo más de 7 millones de euros, en concreto de 7.083.909 euros.



De todos modos, es muy probable que el proyecto de ley de modificación de la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares no se apruebe en el Parlament porque, en este caso, el PP necesita de una mayoría cualificada, de dos tercios de los 59 diputados, y no dispone a día de hoy con el apoyo de PSIB-PSOE y MÉS.



La propuesta del Govern es reducir en 9 el número de diputados de Mallorca, en 4 los de Menorca y en 3 los de Ibiza. En total, Mallorca dispondría de 24 representantes, 9 Menorca, otros 9 Ibiza y Formentera mantendría su actual diputado.



La modificación también supone una reducción del personal que trabaja en los grupos parlamentarios, que pasarían de 24 a 18. El proyecto de ley contempla además un ahorro en concepto de viajes y dietas de desplazamientos para los diputados de Menorca e Ibiza.



El vicepresidente del Govern ha subrayado que, en total, con estas dos medidas el ahorro del Parlament superaría los 11 millones de euros por legislatura y el ejecutivo las plantea porque es una "demanda social" tras las medidas de ahorro y recorte del gasto público de los últimos años. Las instituciones públicas y los políticos deben dar ejemplo, ha argumentado Gómez.



"Hay que ser consecuentes con el gran esfuerzo que se ha pedido a los ciudadanos", ha afirmado el vicepresidente, que ha insistido en que este ahorro global de más de 11 millones se plantea "pensando en los ciudadanos".



Gómez se ha referido también a las medidas de austeridad que se impuso el Govern al inicio de legislatura al reducir el número de consellerias y direcciones generales.



Aunque la oposición no es partidaria de rebajar el número de diputados porque supone reducir la representatividad ciudadana, "lo que procede" es que este proyecto del Govern se debata en el Parlament y que cada grupo se pronuncie, ha mantenido el vicepresidente.



Finalmente, Gómez ha dicho que el Govern no tiene intención de modificar el actual "techo electoral" del 5 % que los partidos de Baleares necesitan en las elecciones autonómicas para poder tener representación en el Parlament balear