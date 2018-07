Palmer destaca bajada 6,5% criminalidad y preocupación por violencia machista

Palmer considera positivo que continúe la reducción del índice de criminalidad en el archipiélago, una tendencia que ya comenzó en 2013, cuando el descenso fue del 2,4 % en el primer semestre del año, según ha destacado en la rueda de prensa en la que ha presentado el Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2014.



Entre enero y junio se han cometido 15.186 delitos y 14.137 faltas en Baleares, entre los que Palmer ha indicado que se han producido ocho homicidios, los mismos que en el primer semestre del año pasado, de los que tres han sido por violencia de género.



"Es un dato preocupante que me lleva a insistir en la necesidad de denunciar cualquier caso por violencia de género que uno pueda percibir en su entorno porque denunciar es esencial para combatir esta lacra social", ha dicho Palmer.



Ha insistido en que "un paso importantísimo" para intentar reducir la violencia machista es denunciarla y "si no lo hace la propia persona afectada que lo haga su entorno". Ha recordado la existencia de un teléfono gratuito, el 016, y que las personas que sufren violencia de género "deben saber que tienen el apoyo de toda la sociedad".



Por tipos de delito, Palmer ha explicado que han descendido casi todas las infracciones y ha subrayado que los robos con violencia e intimidación se han reducido un 18,2 % hasta junio. Dentro de los robos con violencia, los producidos en el interior de domicilios caen el 14,6 %.



Los robos con fuerza (aquellos con daños materiales pero no personales) han descendido un 6,9 % y, dentro de estos, los robos con fuerza en domicilios bajan un 5,5 %, algo que en opinión de Palmer demuestra el "éxito de planes específicos de Guardia Civil y Policía Nacional encaminados a la reducción de estos delitos", con varias destacadas detenciones recientes.