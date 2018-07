Oliver asegura que cumplió la ley en el concurso investigado por la justicia

Oliver afirma en un comunicado que no ha recibido ninguna notificación de los juzgados sobre la imputación de la que dan cuenta varios medios de comunicación y subraya su "máxima disposición" a colaborar con la justicia "si finalmente es citada a declarar ante los tribunales".

La exconsellera de Turismo del PSIB en el Consell de Mallorca Isabel Oliver ha asegurado hoy que "se cumplió estrictamente con la ley" en el concurso negociado de 60.000 euros investigado por la justicia a raíz de la denuncia de un particular.



"Quiero dar todas las explicaciones que sean necesarias y aclarar cualquier duda que pueda existir", ha manifestado la diputada socialista.



Oliver ha detallado que tenía conocimiento de la denuncia formulada por un particular que había perdido un concurso negociado de 60.000 euros en 2009, cuando ella dirigía el departamento de Turismo del Consell de Mallorca.



"Este concurso negociado cumplió estrictamente con la legalidad y contó con todos los informes administrativos y jurídicos pertinentes", recalca la diputada.