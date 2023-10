Sociedad

Usar el móvil, fumar o manejar la radio, culpables del 2,3% de las infracciones de tráfico en 2022 en Baleares

"No corras, no bebas, no cambies de ruedas" es el lema de la campaña de prevención que están llevando a cabo en Baleares la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas y la DGT. Ambas organizaciones buscan concienciar a la población frente a las distracciones al volante.

Europa Press