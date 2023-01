Las trabajadoras de las escoletas de Marratxí protestan contra el retraso de las nóminas

Trabajadores, padres y delegados de UGT se han manifestado este lunes para reclamar una solución definitiva al atraso continuo en el cobro de nóminas de 23 trabajadoras de dos escoletas municipales de gestión privada, ubicadas en Es Pont d’Inca Nou y Ses Cases Noves. La protesta ha coincidido con el primer día de huelga en los centros.

Las empleadas denuncian que llevan desde el mes de noviembre de 2022 sin cobrar la nómina. Una situación que, dicen, lleva repitiéndose en los últimos años. La delegada de UGT de Educación de Ses Cases Noves, Aina Reynes, asegura en Onda Cero que "se están retrasando demasiadas nóminas". Además, añade que "reclamamos nuestro derecho a cobrar nuestro sueldo porque venimos cada día a hacer nuestro trabajo".

Desde el sindicato aseguran que ni la empresa ni el Ayuntamiento han puesto hasta ahora una solución definitiva a los retrasos del cobro de las nóminas de los trabajadores. "Lleva pasando muchos años. Yo el día cinco no puedo pagar la hipoteca porque no he cobrado", ha explicado Reynes en Onda Cero. El personal de las escoletas de Marratxí ha convocado seis jornadas de huelga.