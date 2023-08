La tercera ola de calor activa la alerta amarilla por viento y oleaje en Baleares

Mallorca y Menorca estarán este lunes en alerta amarilla por oleaje según la Agencia Estatal de Meteorología. Con la llegada de la tercera ola de calor se ha activado el aviso por olas hasta tres metros de altura y con rachas de viento que será de componente norte y podrán llegar a los 80km/h.

Sin embargo, la ola de calor solo llegará a la Península y las temperaturas en las islas no se verán afectadas en los próximos días. La masa de aire cálido procedente del norte de África entrará por la Península y hasta el jueves no llegará a Mallorca, cosa que provocará temperaturas anormalmente altas en la mitad norte de la Isla, llegando a los 36º-37º, en el sur los termómetros no superarán los 31º-34º.

A partir del viernes entrarán vientos de componente norte que desplazará la masa de aire cálido, lo que provocará una bajada de las temperaturas, que en la mitad norte podrán disminuir cerca de 6º.

En la costa de la Serra de Tramuntana, en el norte y nordeste de la Isla estarán en alerta por mala mar a partir de las 3:00 hasta las 14:00 horas, por olas que podrán llegar a los tres metros de altura.