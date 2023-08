'Teatro Soho CaixaBank' y 'Pez de Abril' continúan invictos en la segunda jornada de la Copa del Rey MAPFRE

El 'Teatro Soho CaixaBank' y el 'Pez de Abril' continúan invictos y se mantienen al frente de sus respectivas clases tras la disputa este martes de la segunda jornada de la Copa del Rey MAPFRE de vela, que ha dejado el estreno de dos nuevas clases, con 'Patakín', en Herbalife J70, y 'Dorsia Covirán', en la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup, como primeros líderes.

En una jornada con vientos más suaves que en la inaugural y que obligó a retrasar el inicio de la jornada una hora, la flota al completo disfrutó de unas condiciones que permitieron celebrar dos mangas para los ORC y los ClubSwan y tres para los Herbalife J70 y la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup, que hacían su debut esta temporada en el campo de regatas mallorquín.

En la clase Majorica ORC1, el 'Palibex-Elena Nova' de Christian Plump y Javier Sanz ha logrado retener el liderato en una jornada en la que ha sumado un segundo y un tercer puestos, lo que le permite contar con un punto y medio de renta sobre el 'From Now On' de Fernando Chain, que, con un triunfo en la primera manga y un segundo lugar en la segunda, sube una posición hasta la segunda.

Al podio de la general se ha aupado este martes el 'Aifos' de la Armada Española, con el Rey Felipe VI a la caña; la embarcación de Jaime Rodríguez Toubes comenzó la jornada con un quinto y se impuso en la segunda para mejorar un puesto, hasta el tercero -a 5,5 puntos del líder-, en la clasificación provisional.

En Majorica ORC2, el 'Teatro Soho CaixaBank' de Javier Banderas continúa intratable y sumó dos victorias más a las tres del primer día. Con ello, acumula cinco puntos y aumenta la distancia sobre el segundo, ahora el checo 'Daring Sisters' de Milan Hajek (7+8+2+5+3), con el 'Seabery Dralion' de Basilio Marquínez tercero después de un segundo y un cuarto.

Banderas se mostró "muy contento" con los resultados, aunque es prudente. "No está todo el pescado vendido ni mucho menos. Es verdad que las condiciones están siendo perfectas para regatear y nos ha ido muy bien con cinco victorias en cinco regatas disputadas, pero, como se dice en otros deportes, esto se gana partido a partido. Lo importante es estar el sábado ahí arriba", explicó el malagueño.

Al frente de Majorica ORC3 se mantiene el 'Scugnizza' de Vicenzo de Blasio después de añadir una victoria y un segundo; con siete puntos, el barco italiano aventaja en diez al 'Laplaza Assessors' armado por Alexandre Laplaza, que no pudo cuajar una gran actuación con un quinto y un sexto, y en 16 al español 'Tanit IV-Medilevel' de Ignacio Campos, que fue tercero en el arranque y despidió el día con triunfo.

También conserva la primera posición en Majorica ORC4 el 'Just The Job' de Scott Beattie, que cosechó otro triunfo y un tercero, para mantenerse por delante del 'Ybarra-Befesa' del paralímpico Arturo Montes, que compartió triunfo con el 'Lassal' en la primera prueba y fue cuarto en la segunda. Precisamente, la embarcación de Gonzalo Calvo cierra el 'podio' provisional (3+4+2+1,5+2).

En ClubSwan 50, el 'Cuordileone' italiano de Leonardo Ferragamo se aupó al liderato con un segundo lugar y un triunfo en las dos pruebas disputadas, lo que le permitió superar al hasta ahora líder, el monegasco 'Moonlight' de Graeme Peterson, que pagó caros un séptimo y un quinto puestos y se queda a solo un punto de los transalpinos, igual que el 'Niramo' alemán, tercero con un tercero y un segundo.

Mientras, en ClubSwan 42, el 'Pez de Abril', que alzó el trofeo en 2017 y 2018, sigue imbatible; tras ganar las dos pruebas de la jornada inaugural, la embarcación de José María Meseguer volvió a ganar las dos mangas celebradas este martes para aumentar su ventaja sobre sus rivales. El 'Porrón X' de Luis Senís firmó un segundo y un cuarto para ascender un puesto hasta el segundo, desplazando al 'Selene-Alifax' de Massimo de Campo, que terminó con dos sextos.

"Las regatas de monotipos ClubSwan son geniales, ya que la regla exige que el conduzca el armador, mientras que otros quizá quieran beneficiarse de la ventaja numérica que puede dar una clasificación. Yo preferiría que los demás se unieran a un solo diseño, es mucho más divertido que el ORC, se lucha en igualdad de condiciones y no hay dónde esconderse", señaló Meseguer al final de la jornada.

'PATAKÍN' Y 'DORSIA COVIRÁN' MANDAN EN HERBALIFE J70 Y MALLORCA SOTHEBY'S WOMEN'S CUP

La segunda jornada de competición trajo el estreno de otras dos clases en la bahía de Palma, Herbalife J70 y la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup, con 'Patakín' y 'Dorsia Covirán' como primeros líderes tras la disputa de tres mangas.

En Herbalife J70, la nave patroneada por Luis Albert Solana, cuarta clasificada en el último Mundial, no dio opción a sus rivales al adjudicarse todas las pruebas, un excelente resultado que le pone por delante del 'Usana-Les Roches' de Luis Bugallo, con tres segundos, y del 'Let It Be' de Sergio Péndola, con tres terceros.

Por último, el 'Dorsia Covirán' de Nuria Sánchez y la olímpica Natalia Vía-Dufresne se ha puesto al frente de la general de Mallorca Sotheby's Women's Cup -que se disputa a bordo de los monotipos J80- al cosechar dos triunfos y un segundo puesto, todo para contar con dos puntos de ventaja sobre el 'Citanias' de Patricia Suárez, que fue de menos a más con un tercero en la manga inaugural, un segundo y una victoria en la última. El 'Team RCNP Balearia' de María Bover es tercero en 'casa' tras dos cuartos y un tercero.

La 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela (RFEV), con el patrocinio de MAPFRE y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.