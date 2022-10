Los sindicatos de la concertada rechazan la propuesta de equiparación de la conselleria de educación

Los sindicatos de la concertada -USO, STEI, FSIE, UGT y CCOO- han protestado este martes en unidad sindical delante de la Conselleria de Educación y Formación Profesional del Govern por la última propuesta de mejoras sociolaborales de la administración, que creen "inasumible".

Aunque en estos momentos se esté negociando con la conselleria, los sindicatos de la concertada consideran la última propuesta de la administración "muy insuficiente" y, por lo tanto, "inasumible". En este contexto, han querido mostrar su desconcierto de forma unánime en la calle.

Los sindicatos han recordado con motivo de su protesta que "están pendientes del cumplimiento de mejoras ya pactadas en los acuerdos de 2008 y de 2016 y que el Govern no ha abonado ninguna Paga de 25 años de antigüedad a los docentes en pago delegado correspondiente al período entre verano de 2013 y la actualidad".

ANPE considera la propuesta de March "un acuerdo barato que habrá que mejorar y negociar"

El sindicato independiente ANPE Baleares ha considerado la propuesta del conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, para un posible Acuerdo Marc 2023-2027 sobre medidas sociolaborales y de políticas educativas, "un acuerdo barato que habrá que mejorar y negociar".

Según ha informado ANPE Baleares este martes en nota de prensa, ante la noticia de Educación anunciando la convocatoria de una Mesa Sectorial para trabajar aspectos que puedan conllevar a la firma de un 'segundo Acuerdo Marco', este sindicato considera la propuesta inicial como "un acuerdo barato que se tendrá que mejorar" en las siguientes reuniones "si la intención del conseller Martí March es rebajar la tensión que se vive actualmente en los centros educativos de las islas".

Para el sindicato es importante, además, recordar que "primero habrá que cumplir todo lo que quedó pendiente del acuerdo anterior, firmado en el año 2015, donde no se han conseguido la rebaja lectiva en secundaria ni la de los mayores, así como queda pendiente el

pago del verano para los interinos".

Después de esto, desde la organización se considera que se debe "plantear un documento que mejore, por lo menos, las condiciones sociolaborales de los docentes -en cuestiones retributivas, bajada lectiva para maestros, jubilaciones anticipadas y actualización del fondo social, entre otros asuntos-, la potenciación de las infraestructuras educativas -de ratios, de infraestructuras, de climatización de centros, etcétera- y finalmente medidas de flexibilización de la implantación de la nueva ley, con tiempo, formación previa y menos burocracia para los educadores".

Así, para ANPE Baleares el acuerdo debería contemplar "medidas inmediatas", ya que las presentadas por Martí March son "a medio y largo plazo", y los docentes no aceptarían más prórrogas ni palabras que "luego quedan en el aire". "No podemos olvidar que en Baleares no se ha hecho ningún avance significativo en las condiciones laborales docentes desde el 2015", ha enfatizado.

Con todo, el sindicato ha realizado una encuesta rápida, de la que ha podido extraer como conclusión, que el 90% de educadores están "enfadados" con la Conselleria de Educación y "piden continuar con las movilizaciones, ya sea con huelgas o mediante concentraciones fuera del horario lectivo, si no se consigue una mejora de sus condiciones de trabajo y un aplazamiento en la aplicación de las situaciones de aprendizaje y la evaluación que les permita formarse antes".