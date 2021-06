Reino Unido incluye a Baleares en su lista verde de viajes

El ejecutivo de Reino Unido ha actualizado su semáforo de viajes que ha otorgado la 'luz verde' al archipiélago balear. Este cambio entrará en vigor el próximo miércoles 30 de junio a las 4.00 horas, según ha adelantado el gobierno de Irlanda del Norte antes de comunicarlo oficialmente el gabinete de Boris Johnson.

Hasta ahora, los británicos que querían regresar a su país desde Baleares debían someterse a una cuarentena de 10 días y a varias pruebas PCR. Tras pasar del ámbar al verde, los requisitos para retornar se flexibilizan e incluyen una PCR o un test de antígenos negativo que se haya realizado hasta 72 horas antes de la hora de embarque además de otra prueba negativa obtenida dos días después de su regreso al Reino Unido. Además, el gobierno británico ya no requiere que los pasajeros procedentes de Baleares deban someterse a un periodo de aislamiento.

Así lo ha confirmado el ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps.

We’re adding Malta to the Govt green list 🟢

We’re also adding Madeira, the Balearic Islands, several UK Overseas Territories and Caribbean Islands (including Barbados) to the green list and green watchlist.

Israel & Jerusalem are also added to the green watchlist.