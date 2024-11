El PSOE de Calvià afea al Ayuntamiento por la "dejadez y tardanza" en la cesión de un solar al Ibavi para construir VPO

El PSOE Calvià ha afeado al equipo de gobierno por su "dejadez y tardanza" en la cesión al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) del solar de la calle Bonavista, en el núcleo de Peguera, destinado a construir 24 viviendas de protección oficial (VPO). En un comunicado este jueves, la formación socialista ha recordado que el anterior gobierno municipal dejó iniciada la cesión del solar al Ibavi, antes de acabar la pasada legislatura.

Según la portavoz socialista en Calvià, Nati Francés, este proceso comenzó en mayo de 2023 con el inicio del expediente de cesión de suelo al Ibavi. En este sentido, ha criticado que el actual gobierno "ha tardado 17 meses en finalizar dicho procedimiento". "Llegan año y medio tarde. ¿Qué han hecho PP y Vox durante todo este tiempo?", ha cuestionado la socialista.

A su parecer, el anuncio de cesión del solar de Peguera lo único que confirma es que "llegan 17 meses tarde". No obstante, Francès ha asegurado que "no solamente son las 24 VPO de Peguera, también se suman las 99 VPO de Santa Ponça que siguen sin entregar o las 12 viviendas sociales que tienen cerradas". "Por no hablar de la tardanza en el pago de las ayudas al alquiler de este año", ha concluido la portavoz.

Cabe recordar que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y el Ayuntamiento de Calvià han formalizado este miércoles la cesión gratuita de un solar de titularidad municipal en Peguera para la construcción de 24 viviendas de protección pública.

En el proyecto planteado en el solar, valorado en unos 899.000 euros, con una superficie de 5.850 metros cuadrados y ubicado en el número 2 de la calle Bonavida, el Ibavi prevé desembolsar 3,1 millones de euros, contemplados en el nuevo proyecto de presupuestos para 2025.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, el proyecto contempla la construcción de tres bloques aislados que tendrán un total de 24 viviendas de protección pública y otras tantas plazas de aparcamiento exteriores.

El proceso de adjudicación de estas viviendas se definirá una vez terminadas las obras y se consensuará entre el Ibavi y el Ayuntamiento, aunque tendrá preferencia aquellas personas empadronadas en el municipio y que acrediten una residencia continuada y efectiva.