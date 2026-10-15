El PSIB elige a Cladera como candidata al Senado mientras acaba de perfilar su coalición con la izquierda

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones, el acuerdo está muy avanzado pero no cerrado. El plazo para registrar la coalición formalmente acaba este viernes.

Los socialistas han elegido a Cladera, quien fue presidenta del Consell de Mallorca y consellera de Hacienda del Govern bajo la presidencia de Francina Armengol, como su candidata al Senado por Mallorca.

El nombre del segundo candidato, dado que la isla elige dos senadores, lo deberá decidir el resto de partidos de la izquierda en el caso de que el pacto se acabe formalizando. MÉS per Mallorca celebrará una asamblea la tarde de este jueves.

Fuentes socialistas y ecosoberanistas señalaron que la intención, con esta coalición, es quedarse con cinco de los seis senadores que se eligen en fórmula de listas abiertas desde Baleares.

La mañana de este jueves, la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha mostrado "convencida" de que las negociaciones con para presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera "fructificarán". "Por nosotros no quedará", ha afirmado.