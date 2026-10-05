El PSIB ve en Armengol una "fantástica cabeza de cartel" para las elecciones generales

El PSIB ha considerado que su secretaria general, Francina Armengol, sería una "fantástica cabeza de cartel" para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo ha dicho este lunes la vicesecretaria general del partido, Rosario Sánchez, poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral.

Preguntada acerca de quién encabezará las listas del PSIB, la también secretaria de Estado de Turismo ha recordado que el partido cuenta con "procesos democráticos de primarias", al que Armengol ya expresó su intención de presentarse.

"Tenemos una persona, que es la secretaria general, que ya ha expresado su voluntad de ser cabeza de lista en estas elecciones, que será una cabeza de cartel fantástica y con la fuerza necesaria para un momento histórico para nuestro país", ha afirmado. El calendario electoral del PSIB, ha señalado, dependerá de lo que marque la ejecutiva nacional, reunida este mismo lunes.

También se ha pronunciado acerca del adelanto electoral el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha acompañado a Sánchez en la rueda de prensa. "Es un día importante y especial, un día en el que se llama a elegir. Los socialistas siempre estamos cómodos cuando se convocan elecciones", ha dicho.

DECLARAR ZONAS TENSIONADAS

Negueruela ha recordado que en el pleno del martes se debatirá la toma en consideración de una proposición de ley del PSIB para, como ya han planteado en otras ocasiones, los ayuntamientos de Baleares puedan declararse como zona tensionada. "Prohens tendrá que elegir si está con los fondos buitre o con la gente de la calle", ha planteado el portavoz, quien ha dado pie a que Sánchez, quien será la candidata socialista al Parlament, hiciera su exposición.

"Se ha producido un punto de inflexión en el tema de la vivienda y por culpa de Prohens, del PP y de Vox, las familias de Baleares están peor aunque podrían tener una esperanza en poder acceder a una vivienda en condiciones de dignidad", ha arrancado la socialista, afeando a la líder autonómica su posicionamiento en contra de los dos decretos de vivienda tumbados por el Congreso.

A su parecer, Prohens "ha preferido el negocio, priorizar a los fondos buitre y proteger el mercado más radical antes que ponerse al lado de la gente".