PSIB afea la gestión del Govern, marcada por "decir lo que la gente quiere oír y hacer lo contrario"

El PSIB ha criticado la gestión del Govern durante el primer año y medio de legislatura, al considerar que está marcado por el "método Prohens: Decir lo que la gente quiere oír y hacer lo contrario". Así se ha expresado este miércoles el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, durante su intervención en el Debate de Política General, en la que ha criticado la gestión de la presidenta del Govern, Marga Prohens, subrayando que el cambio "ha sido a peor" y que las políticas han ido encaminadas a "poner las Islas a la venta".

Para el socialista, la forma de gobernar de Prohens se observa en el sistema educativo, con la implementación del Plan piloto de libre elección de lengua, considerándolo un "ataque" contra el catalán. La misma tónica se observa en la sanidad, ha continuado Negueruela, reprochando a la líder del Ejecutivo su anuncio de priorizar la salud mental, mientras "lleva meses parada por los cambios directivos y la falta de proyecto", así como el aumento de las listas de espera para una consulta con un especialista.

Asimismo, ha subrayado que durante el año y medio de legislatura el cambio ha sido "una gran mentira", puesto que, a pesar de haber cumplido el 70 por ciento del programa electoral, la vida de la gente "ha ido a peor".

Entre otras cuestiones, el socialista ha recriminado a la presidenta su "sumisión a los delirios de los ultras y a Madrid". En este punto, ha criticado que diga este martes que quiere negociar con todos los grupos los presupuestos autonómicos que presentará este viernes. Igualmente, ha mencionado la eliminación de la Oficina Anticorrupción, la previsible derogación de la ley balear de Memoria Democrática y la falta de medidas para frenar la saturación turística. "Ni Bauzá generó tanta contestación en la calle en su primer año y medio", ha apuntado.

Por otro lado, ha afeado la "incapacidad de gestión" del Ejecutivo, apuntando que "se están retrasando" las inversiones del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que plantea 7.000 pisos. "La realidad es que no ha salido ni una al mercado", ha apostillado, sentenciado que en el Govern "trabajan poco y trabajan mal". Según Negueruela, Prohens debería dar las gracias a la herencia recibida del Pacte de Progrés: "Agradezca lo de Armengol, que no pasa nada", ha remarcado, exponiendo que "no puede continuar viviendo de rentas y de inercia de los proyectos que le legó Armengol".

En cuanto al turismo, el socialista ha hecho referencia a las palabras de la líder del Ejecutivo, quien hablaba este martes de congestión turística, a lo que Negueruela ha considerado que "suena a que ya no quiere tomar medidas valientes".

"Si elige valentía tendrá que negociar con el PSIB", le ha dicho, puntualizando que buscan negociar medidas "de impacto, inmediatas y de decrecimiento turístico". Igualmente, ha tachado a la presidenta de decir algo y hacer otra cosa y de tener "un problema a la hora de decir cómo aprobará estas normas".

En relación con las medidas que se incluirán en el decreto de medidas urgentes contra la congestión turística, ha advertido que si no introduce las propuestas que el PSIB considera "valientes" votarán en contra. "Si no están todas las medidas, no tendrá acuerdo", ha añadido.