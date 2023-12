Prohens sobre la petición de Vox de eliminar ayudas a agentes sociales: "No es la postura del Govern ni del PP"

LEER MÁS El PP mantiene el pulso con VOX al tumbar la enmienda de Vox de 20 millones para libre elección de lengua

La presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, ha asegurado que "no es la postura del Govern ni la del PP" la petición de Vox de eliminar las subvenciones a las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos CCOO y UGT, cuyas enmiendas han sido rechazadas este jueves en la Comisión de Hacienda.

"Hablamos de enmiendas de un grupo parlamentario concreto, no es la postura del Govern y no es la postura del PP", ha insistido la presidenta, preguntada al respecto por los medios de comunicación tras la reunión, este jueves, de la Mesa del Diálogo Social en Consolat de Mar.

En esta línea, ha recordado que "viene un fin de semana de intensas negociaciones" de cara a la aprobación de los presupuestos autonómicos, por lo que ha querido "ser respetuosa" con las negociaciones que se llevan a cabo entre grupos parlamentarios "para esta y otras enmiendas". "Me he comprometido, con esta enmienda concreta que afecta a los agentes sociales, a mantenerles informados. Pero pertenece al ámbito parlamentario y no al Govern", ha finalizado Prohens.