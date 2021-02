La presidenta del IMAS en 2011-2015 dice que no conoció casos de explotación sexual a menores tuteladas esos años

La presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) entre 2011 y 2015, Catalina Cirer, ha asegurado este jueves que no tuvo conocimiento de ningún caso de explotación sexual o abuso sexual a menores tutelados por la entidad durante los años que ocupó este cargo.

Cirer, que presidió el IMAS cuando el Partido Popular gobernaba en el Consell de Mallorca (2011-2015), ha comparecido este jueves en la Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil en el marco del Consejo Rector del IMAS. "En esa legislatura yo personalmente, y lo puedo hacer extensivo a mi equipo del IMAS, no tuve conocimiento de ningún caso en relación a este tema", ha declarado.

Así, ha indicado que fue conocedora de esta problemática por primera vez en noviembre de 2017 por una noticia que apareció en los medios de comunicación. "Me causó una desagradable y triste sorpresa", ha señalado. De hecho, ha recordado que cuando ya no era presidenta del IMAS, pero sí consellera electa del PP, preguntó en un pleno del Consell en diciembre de 2017 por esta cuestión.

Durante su intervención, ha repasado su trayectoria y sus años como presidenta del Instituto, un periodo que estuvo marcado por la austeridad debido la crisis económica. "Se intentó tener una estructura política lo más reducida posible para que no se vieran afectados los servicios que se prestaban en las diferentes áreas del IMAS", ha dicho.

La expresidenta de la entidad ha resaltado que, durante los años que estuvo en el cargo, los ratios de los centros de menores se correspondían a la normalidad y la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía fue correcta. También ha apuntado que nunca tuvo problemas con ningún técnico del IMAS, ni intentó tapar casos relacionados con esta cuestión. "Eso no cabe dentro de ninguna situación de ir a un técnico y decirle que un expediente no circule", ha expresado.

Tras la intervención de Cirer, la coordinadora del área de Menores, Familia e Igualdad del IMAS entre los años 2011 y 2015, Teresa Martorell, también ha indicado que el tema de explotación sexual a menores nunca salió con sus técnicos. "En esas reuniones con mis técnicos nunca se habló de explotación sexual. Se hablaba de abusos, pero de explotación sexual no", ha declarado. "Si los hubiera oído no habría tardado ni una hora en denunciarlos", ha añadido Martorell.

En esta línea se ha expresado también el vicepresidente del IMAS entre 2011 y 2012, Antoni Mesquida, quien ha señalado que tampoco escuchó hablar de temas de explotación sexual a menores tuteladas mientras estuvo en el cargo.

Fugas de menores

En cuanto a las fugas de menores de los centros, Cirer ha señalado que "se daban con frecuencia". "No era un tema de continuo, se daba con una asiduidad pero en parámetros de normalidad", ha explicado, a la vez que ha añadido que siempre que ocurría se aplicaba el protocolo de comunicación.

Respecto a si es posible eliminar estas fugas, ha considerado que "mientras haya esta problemática todas las personas responsables del organismo no han dejar de encontrar durante ni un segundo de su vida una solución". Por su parte, Martorell ha señalado que no sabe si había un registro específico de fugas entre los años 2011 y 2015.

Responsabilidades políticas

Preguntada por las posibles soluciones para evitar estos casos, Cirer ha considerado que se trata de un tema que no depende solo de una institución. "A lo mejor deberíamos analizar el momento actual y después ir hacia atrás y depurar responsabilidades", ha indicado. En este sentido, ha declarado que hay "muchos esfuerzos en buscar nuevos culpables". "Perdemos esfuerzos en repartir culpas y mirar si esto siempre pasaba", ha dicho.

Asimismo, ha descartado que haya una "relación causa-efecto" entre la responsabilidad política y las fugas en los centros. No obstante, ha indicado que sí que tiene importancia la manera en que los políticos lo gestionan. "Pueden venir situaciones sobrevenidas y que superen el plan de actuación o nuestros conocimientos. Yo no sé si culparía a alguien o no, pero sí que buscaría responsables", ha recalcado.

En su intervención, Cirer ha pedido no hacer política con el tema de los menores y se ha dirigido al actual equipo de gobierno del Consell: "Si no hubieran estado tan reticentes a la comisión de investigación, igual se hubieran evitado ciertas críticas".