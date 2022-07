ACTUACIONES POLICIALES

Ponen 20 denuncias de tráfico y 19 actas el fin de semana en Santa Catalina

Las 19 actas se clasifican en cinco por actividad musical fuera de horario; una por puertas abiertas y realizar actividad musical; tres por exceso de ocupación de terraza, cuatro por no exhibir licencia de terraza, una por situar elementos no autorizados en las terrazas, dos por permitir el consumo de productos del local en el exterior, y tres por motivos no especificados.

EFE