El PP pide "ayuda" para incrementar la insularidad y cubrir las vacantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, ha pedido este lunes "ayuda" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para "que se incremente el plus de insularidad" y poder, de este modo, cubrir las plazas vacantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha explicado el 'popular' Costa en rueda de prensa, "este fin de semana se ha conocido, a través del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que más de 200 plazas de Policía en Baleares están vacantes porque, pese a que se sacan, no se pueden cubrir". "Una circunstancia", ha continuado diciendo, "que no solo afecta a la Policía, sino también a la Guardia Civil". Por este motivo, y ante esta situación, "en la que sino se actúa ya derivará en un colapso, hay que pedirle a la presidenta que ayude a que se tomen medidas como aumentar el plus de insularidad".

Para Costa, "es evidente que si no se remuneran mejor estas plazas no habrá forma de cubrirlas y no se puede afrontar esta temporada, que todo el mundo espera que sea buena, con la sobresaturación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque esto haría que el servicio que se prestará fuera deficitario". Así, pues, ha sentenciado, "hay que tomar medidas ya".

PLENO DEL PARLAMENT

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha avanzado que en el debate de control al Govern en el próximo pleno del Parlament formulará dos preguntas a la presidenta Armengol, una referida al tema impositivo y otra a sanidad, tras que se hayan publicado varias noticias que "evidencian una falta de gestión en materia sanitaria en la comunidad".

También en el debate de control al ejecutivo autonómico, los diputados 'populares' preguntarán al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, cuál es su opinión sobre el turismo, si cree que Baleares debe apostar por un "decrecimiento turístico", como propone la izquierda, o bien por "un turismo sostenible de calidad", como propone el PP.

"Nos gustaría que, de una vez por todas el PSOE se definiera y dijera si está satisfecho de las previsiones que apuntan a que Baleares va a tener una buena temporada, porque lo cierto es que algunos, como MÉS y Podemos parecen no estar muy contentos. Algo sin duda, sorprendente", ha afirmado Costa, quien se ha preguntado, "¿de qué se vive sino en Baleares, de la diversificación de la que la izquierda lleva 30 años hablando y nadie sabe nada".

"Ha llegado el momento de hacer análisis", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que "en el PP existe el convencimiento de que se puede crecer sosteniblemente más y que quien apuesta por decrecer está enterrando el futuro de la sociedad balear" porque, ha dicho, "no se puede hablar siempre de imponer, prohibir e intervenir, lo que hay que hacer es gestionar y apostar por incentivos más que por prohibiciones".

Otra iniciativa que el PP llevará al próximo pleno será una interpelación en materia en chiringuitos. "La manía persecutoria del actual Govern contra los chiringuitos es una cuestión que nadie entiende y es preocupante". Y, una Proposición No de Ley (PNL), que defenderá la diputada Marga Durán, en la que se pide el aplazamiento de la implantación de los currículum de la LOMLOE.

"Este es un tema que preocupa muchísimo en el PP por ello hemos decidido presentar esta PNL que, básicamente, lo que pretende es dar apoyo a toda la comunidad educativa balear, que después de dos años de pasarlo mal debido a la pandemia, deberán trabajar a la carrera para aplicar currículos que aún no han sido aprobados definitivamente para adaptarlos LOMLOE", ha dicho Durán, quien ha lamentado, también, que "en estos nuevos currículum se reducen todas aquellas materias que permiten al alumnado tener un pensamiento crítico". "En el PP nos preguntamos si quieren bajar el nivel educativo de los estudiantes de cara al futuro, una relajación de la educación de la que este partido está en contra".

Frente a ello, el Grupo Parlamentario Popular exigirá aplazar un año la aplicación de los nuevos currículum educativos de la ley Celáa en Baleares. Y, en el supuesto de que el Gobierno de España no acepte el aplazamiento, la iniciativa de los 'populares' insta al Govern de Armengol a que "flexibilice mucho más la entrada en vigor de los diferentes currículum y otros preceptos" de la LOMLOE, "con el fin de beneficiar a la comunidad educativa".