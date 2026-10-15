POLÍTICA

Pere Joan Pons será el nuevo delegado del Gobierno en Baleares

El senador por Mallorca Pere Joan Pons será el nuevo delegado del Gobierno en Baleares en sustitución de Alfonso Rodríguez, quien el martes anunció su dimisión para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià.

Europa Press

Palma |

El candidato socialista al Senado por Mallorca, Pere Joan Pons, en las elecciones generales del 23 de julio de 2023
El candidato del PSIB-PSOE al Senado por Mallorca, Pere Joan Pons, en las elecciones generales del 23 de julio | Redacción

El relevo, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, se prevé que se haga efectivo en el Consejo de Ministros del próximo 27 de octubre.

Pere Joan Pons, nacido en Palma, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y en Derecho por la Universitat de Barcelona (UB).

Actualmente, además de senador por Mallorca, es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y miembro de la Ejecutiva del PSIB-PSOE.

El hasta ahora delegado del Gobierno anunció el martes que próximamente dejará el cargo "tras tres años de trabajo intenso" para tratar de volver a ser alcalde de Calvià en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

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