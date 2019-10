Oliver ve "muy difícil" aplazar pago del IVA a los afectados por Thomas Cook

"Para eso, hace falta una ley que no tenemos", ha reconocido la secretaria de Estado de Turismo en la presentación de la XV jornada de Mercados Emisores organizada por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

La secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Oliver, ha señalado este martes en Palma que es "muy difícil" que el Gobierno conceda el aplazamiento del pago de la última liquidación del IVA a los hoteles de Baleares que se han visto perjudicados por la quiebra del turoperador Thomas Cook.

"Para eso, hace falta una ley que no tenemos", ha dicho Oliver. "Y un ámbito presupuestario que no tenemos", ha agregado, en declaraciones en la presentación de la XV jornada de Mercados Emisores organizada por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) con la colaboración del Departamento de Turismo y Deportes del Consell de Mallorca y Turespaña, en un hotel de la Playa de Palma.

A la jornada han asistido la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la directora general de Turismo del Govern, Rosana Morillo, y el grueso de empresarios hoteleros de la isla.

"Para poder conceder un aplazamiento en el pago del IVA del último trimestre hace falta una ley que ahora mismo no existe, aunque he trasladado al Ministerio de Hacienda toda la documentación que me ha hecho llegar la Federación Hotelera de Mallorca para intentar buscar una solución", ha anunciado Oliver.

"Conozco bien la situación de Baleares y el daño que ha hecho la quiebra de Thomas Cook", ha asegurado la secretaria de Estado de Turismo en funciones.

"Baleares lo tiene todo menos nieve pero debe adaptarse al turismo del siglo XXI", ha precisado. "Quizá deba buscarse turismo procedente de algún otro mercado, además del nacional, alemán o inglés ", ha dicho.

Oliver ha calificado de "incierto" el momento turístico actual en Baleares" y ha informado que de enero a agosto llegaron más de 10 millones de turistas al archipiélago, "una cifra algo superior a la de 2018 pero que generó mayor rentabilidad".

Por su parte, la presidenta de la FEHM, María Frontera, ha agradecido al Gobierno los 8 millones de euros que va a aportar para suavizar el impacto económico que ha generado la quiebra de Thomas Cook pero ha matizado: "Hace menos de un año estábamos hablando de que el Gobierno aportaría 10 millones sólo para la regeneración hotelera de la Playa de Palma".

Refiriéndose al Govern, Frontera ha asegurado que "mantener la ecotasa no ayuda, teniendo en cuenta que en otros territorios se ha retirado este impuesto turístico". "Los baremos de la ecotasa están basados en la etapa de 2016 y evidentemente ahora, la situación es otra", ha precisado.

Frontera se ha quejado de una ralentización y de un descenso de reservas en los mercados alemán y escandinavo pero ha asegurado que la FEHM trabajará "para reforzar la marca Mallorca".

Diversos directores de las oficinas españolas de Turismo han ejercido de ponentes en las dos mesas redondas llevadas a cabo durante la jornada dedicada al turismo.

Los consejeros de Turespaña en distintos destinos: en Londres, Javier Piñares; Berlín, Arturo Ortiz; Copenhague, Raúl Castro; Moscú, Antonio de la Morena; y Nueva York, José Manuel de Juan, han debatido, inicialmente, sobre "Producto, evolución del cliente, nuevos hábitos y destino".

Posteriormente, los mismos protagonistas han disertado en torno a "Los retos ante los nuevos escenarios: brexit, recomposición de la turoperación, diversificación y conectividad".

La clausura de la jornada ha corrido a cargo del conseller de Turismo y Deportes del Consell de Mallorca, Andreu Serra.