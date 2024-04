Més per Mallorca exige "cambios legislativos ante el 'lawfare' de la extrema derecha"

Tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado que no va a dimitir tras unos días de reflexión, desde Més per Mallorca aseguran que "aceptan el periodo de reflexión" que ha tomado Sánchez, pero no entienden "qué ha cambiado en estos cinco días". Así lo ha defendido este lunes el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, en una rueda de prensa en el Parlament.

Los ecosoberanistas también han exigido al Gobierno central "cambios legislativos" para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y han denunciado "la permisividad por parte de los socialistas ante el 'lawfare' de la derecha y la extrema derecha".

"Desde Més per Mallorca hemos sufrido el uso de la 'lawfare' por parte de la derecha y la extrema derecha durante muchos años y siempre sabremos dónde tenemos que estar", ha declarado Apesteguía. Además, ha añadido que "debemos estar defendiendo la democracia, los sindicatos, las personas y los medios que son víctimas".

En la misma línea se ha posicionado la diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, que ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno y también ha pedido "actuaciones concretas para que el 'lawfare' no sea una herramienta de la ultraderecha".