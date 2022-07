Mallorca inaugura el verano con la FLOWER POWER de PUERTO PORTALS

El puerto deportivo se viste de flores, colores y de la moda de los años 60 para dar inicio al verano. Tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia, este viernes 1 de julio regresa la FLOWER POWER de Puerto Portals. Esta nueva edición llega con más fuerza que nunca. Como plato fuerte, la banda Abbey Road ofrecerá a los asistentes los éxitos más conocidos de The Beatles. Abbey Road está considerado el grupo de habla no inglesa número 1 del mundo que mejor imita a la banda de Liverpool gracias a su estética, trajes, instrumentos y a sus voces. Esta quinta edición de la fiesta psicodélica será un gran tributo visual y sonoro a la música de los años 60. El evento contará con diversos shows, bailarines y música en directo. La fiesta contará con la presencia de muchas caras conocidas de la vida social balear y nacional que, un año más, no se quieren perder la fiesta de las fiestas del verano mallorquín. Puerto Portals será un año más el escenario este verano de la Sailing Week 52 súper series del 20 al 26 de julio; The Sunset Market todos los miércoles y jueves del mes de agosto y, CATS Revival el 23 de septiembre.