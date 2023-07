Llorenç Galmès apela al diálogo para que el acuerdo con Vox en el Consell de Mallorca "sea un ejemplo de gobernabilidad"

El nuevo presidente del Consell de Mallorca, el 'popular' Llorenç Galmès ha apelado este martes al diálogo para que el acuerdo con Vox en el Consell de Mallorca "sea un ejemplo de gobernabilidad". Durante el acto de la toma de posesión de los nuevos consellers insulares, Galmès ha declarado que los miembros del equipo son "expertos en el ámbito de la economía, la cultura, los servicios sociales, el turismo y la movilidad". El nuevo equipo de gobierno de la institución insular se divide en ocho departamentos, uno menos que en la anterior legislatura del Pacte, ya que se fusionan el Área de Movilidad e Infraestructuras. Según ha anunciado el presidente del Consell de Mallorca, la supresión de un área supondrá "un ahorro de un millón de euros para los ciudadanos de la isla".

En su discurso en el acto celebrado este martes en la sede de la institución en Palma, Galmès ha destacado que "todos los componentes tienen un denominador común porque todos conocen perfectamente los ayuntamientos". Además, ha insistido que uno de sus deberes es "el diálogo entre todos los ciudadanos y con todo el equipo de gobierno".

La primera en jurar el cargo este lunes ha sido Antònia Roca, que ocupará la vicepresidenta primera y la Conselleria de Cultura y Patrimonio. Posteriormente, ha sido el turno de Pedro Bestard (Vox), que será el vicepresidente segundo, además de conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, tal y como avanzaba este lunes Llorenç Galmès en su primera entrevista concedida a los medios en 'Más de uno Mallorca'.

También lo han hecho José Marcial Rodríguez, conseller de Turismo; Toni Fuster, conseller de Presidencia, y María del Pilar Bonet, que estará al frente de la Conselleria de Hacienda y Función Pública. El nuevo organigrama cuenta también con Guillermo Sánchez, como conseller de Bienestar Social; Fernando Rubio como conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras; y Pilar Amate, de Vox, consellera no electa de Promoción Económica y Desarrollo Local.

Entre las novedades del nuevo equipo, destaca que Pilar Amante es una consellera no electa, una "desconocida" para muchos que fue en las listas de Vox en Binissalem en las elecciones del 28M. Cabe recordar que Galmès ha recuperado a Fernando Rubio, que llevaba varios años al margen de la política y que Marcial Rodríguez, gerente de los hoteleros de Cala Millor, fue director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib).

Por su parte, la oposición no entiende que "un negacionista del cambio climático esté al frente del departamento de Medio Ambiente", según ha declarado la expresidenta del Consell de Mallorca, la socialista Catalina Cladera. Además, temen retrocesos en materia de Igualdad y Cooperación Local. El portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha asegurado este martes que "no es un gobierno paritario porque está formado por casi un 70% de hombres y esto marca sus intenciones". También el portavoz de Proposta per les Illes, Antoni Salas, ha mostrado su preocupación por "la inexperiencia de cara a las instituciones públicas, especialmente los ayuntamientos".