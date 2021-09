En libertad los detenidos por corrupción de menores tuteladas

El juez ha dejado en libertad a los 14 detenidos como presuntos autores de un delito de corrupción de menores. Los arrestados declararon por videoconfencia ante el magistrado desde la Jefatura de la Policía Nacional en Palma.

La operación se inició el pasado mes de agosto, con la detención de tres menores, que presuntamente se dedicaban a captar a otras chicas para que ejercieran la prostitución. Y ha culminado esta semana con el arresto de otras 14 personas, diez hombres y cuatro mujeres de entre 21 y 65 años.

Se investiga si captaron a menores de edad para que ejercieran la prostitución o si contactaron con ellas para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Los hechos sucedieron entre 2018 y 2019. Hasta el momento se ha localizado a 13 posibles víctimas de las que nueve eran menores tuteladas por el Consell de Mallorca y otras cuatro residían con sus familias.

Al respecto, la presidenta de la institución insular, Catalina Cladera, ha defendido que la operación policial se ha desarrollado "gracias a la colaboración entre administraciones y cuerpos policiales" y que, aunque haya sido tarde, "se están viendo los resultados del protocolo que se puso en marcha en la pasada legislatura". Cladera también ha pedido "acabar entre todos con esta lacra social" y ha hecho un llamamiento a la oposición para que no haga un uso "partidista" de este suceso.

Por su parte, el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Javier de Juan, sostiene que la solución al problema sería "encerrar a los menores", pero que la institución no puede hacerlo "porque no han cometido ningún delito". Recuerda que los menores tutelados se encuentran en régimen abierto, que pueden salir y entrar libremente y que, en algunas ocasiones, no regresan a los centros cuando deberían. Es en ese lapso de tiempo cuando se habrían producido los casos de abuso y explotación sexual.