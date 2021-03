De Juan no conoció la explotación sexual de menores hasta cuatro meses después de llegar a la presidencia del IMAS

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, ha admitido este martes que solo tuvo conocimiento en noviembre de 2019 de que la institución investigaba casos de explotación sexual infantil (ESI), cuatro meses después de asumir el cargo en julio de ese año.

De Juan ha comparecido este martes en la comisión política que aborda los casos de explotación sexual de menores tuteladas del IMAS y ha señalado que fue en noviembre cuando la directora insular de Infancia y Familia, Mari Ángeles Fernández, puso en su conocimiento que la institución tenía sobre la mesa la problemática de la explotación sexual aunque, según ha señalado, sin concretarle el número de casos.

Según ha apuntado, fue en enero cuando a raíz de los casos que se conocieron se hizo pública la investigación de 16 casos de explotación sexual de menores tuteladas "por transparencia y responsabilidad".

De Juan ha explicado, igual que la anterior compareciente --la directora insular Mari Ángeles Fernández-- que entre ellos había casos que no habían sido notificados a Fiscalía aunque, ha apuntado, eso no significa que no se estuvieran abordado.

Respecto a la valoración y notificación de los casos, De Juan ha reconocido que había habido discrepancias en cuanto a la comunicación y también en cuanto a la interpretación de los protocolos y que se ha ordenado que las valoraciones se hagan "en los tres primeros meses". Según ha admitido, en algunos casos ""no se debería haber tardado tanto en comunicar".

De Juan ha asegurado que es "rotundamente falso" que haya habido una trama de explotación "en el seno del IMAS".

El presidente del IMAS ha reiterado que los casos de explotación sexual "han existido siempre" y ha explicado que profesionales de otras épocas describían casos de ESI "sin darle importancia". "Sé que no se ha fomentado el abuso en el seno del IMAS pero ha habido épocas en que se ha puesto más intensidad que en otras", ha apuntado.

De Juan ha criticado, además, que la cuestión haya llegado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la mano de un exmilitante de Vox y que se haya dado credibilidad a una demanda "a base de falsedades imposibles de creer".

Respecto a posibles quejas de profesionales, ha asegurado que desde que él está al frente del IMAS no ha habido omisión por parte de los responsables ni reclamaciones por parte de trabajadores o técnicos.

De Juan ha criticado la desinformación y los "discursos radicales y de odio" desde distintas formaciones políticas que solo contribuyen a dañar a la institución y al sistema de protección. "Se han llegado a decir auténticas barbaridades como que los casos se producen en los centros del IMAS con la implicación de trabajadores".

Según ha indicado, a día de hoy no tiene conocimiento de si se están investigando casos de menores tuteladas del IMAS aunque, ha apuntado, "seguirá habiendo casos".

El presidente del IMAS ha cerrado las comparecencias en la comisión política, por la que han pasado a lo largo de un total de unas 18 horas ocho técnicos y 13 cargos políticos.