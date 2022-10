Josep Melià cree que a Armengol le ha faltado apostar por los emprendedores

Josep Melià, portavoz parlamentario de El PI, lamenta que el discurso de Francina Armengol este martes en el Debate de Política General en el Parlament de les Illes Balears lleno de "muchísimas promesas, muchos anuncios, pero muy pocas realidades". En este sentido, Melià remarca que faltan medidas para ayudar a los emprendedores, ya que asegura que la economía se basa en "empresas y autónomos"

El portavoz parlamentario de Propostes per les Illes ha subrayado la problemática que tiene la comunidad con la vivienda. También ha criticado a la presidenta por no aumentar la red ferroviaria. Otro de los aspectos que cree Josep Melià que se debe cambiar es el modelo económico que no dependa solo del turismo.

Finalmente, el diputado ha razonado que "el régimen fiscal especial no existe", sino que "lo que hay es una promesa de que en los presupuestos estatales de 2023 habrá dos medidas fiscales que van en buen camino". "Pero esto no es un régimen fiscal ambicioso, completo y de largo recorrido", ha advertido, cuestionando si dichas medidas tendrán "continuidad independientemente de si se aprueban o no los presupuestos" o se produce un cambio de color político en el Gobierno en el futuro.