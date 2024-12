Investigan la muerte violenta de un hombre en el Torrent de Coanegra de Marratxí

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre, de origen español, de unos 34 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este sábado en el torrente de Coanegra, a su paso por Marratxí (Mallorca), por una persona que paseaba por la zona.

Según fuente del Instituto Armado, al parecer todo apunta a que el hombre falleció de manera violenta. Si bien, habrá que esperar hasta que se le practique la autopsia, previsiblemente este lunes, para poder determinar las causas exactas del deceso.

Por este motivo, de momento, el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

Durante las primeras pesquisas llevadas a cabo, se ha podido esclarecer, no obstante, que el cadáver del hombre no se encontraba en avanzado estado de descomposición, como se dijo en un primer momento, si no que presentaba evidentes contusiones en la cabeza.

No se ha podido determinar aún con exactitud, sin embargo, por parte de los investigadores, cuanto tiempo pudiera llevar el cuerpo sin vida de este hombre en el torrente de Coanegra.