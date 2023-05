La huelga de los funcionarios de Justicia provoca la suspensión de medio millón de actuaciones en Baleares

Los funcionarios de Justicia de Baleares secundan este jueves su cuarta jornada de huelga indefinida, que está teniendo un seguimiento del 80%, y que ya ha supuesto la suspensión de más de 500.000 actuaciones judiciales en las islas hasta el momento, según ha asegurado en Onda Cero el delegado de Justicia de Comisiones Obreras, Antonio Gilarranz.

Durante la mañana de este jueves, medio centenar de trabajadores se han concentrado frente a los Juzgados de Vía Alemania para reclamar que el Ministerio de Justicia se siente a negociar con ellos. Los trabajadores aseguran que el conflicto está estancado y destacan los retrasos y las suspensiones de las actuaciones judiciales.

Asimismo, Antonio Gilarranz (CC OO) denuncia la relación con el Ministerio de Justicia, que aún no se ha comunicado con ellos y no esconde su indignación porque "parece que no quieren solucionar el problema antes de las elecciones de este domingo". Cabe recordar que en Baleares hay 1.400 funcionarios en la Administración de Justicia.