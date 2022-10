El Govern esperará a que acabe la temporada para estudiar "esfuerzos adicionales" al escudo social

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha adelantado este lunes que el Ejecutivo autonómico esperará a que finalice la actual temporada turística para estudiar "esfuerzos adicionales" al escudo social anunciado por la presidenta Francina Armengol la pasada semana. La líder del Ejecutivo autonómico se ha reunido con representantes de los agentes sociales para trasladar los detalles de las medidas de apoyo y, en la rueda de prensa posterior, Negueruela ha afirmado que el Ejecutivo "siembre está abierto" a las sugerencias de los sindicatos y las patronales para impulsar más medidas para sectores en concreto.

Según ha explicado, durante la reunión los agentes sociales han hecho "apreciaciones", aunque en términos generales tanto los sindicatos como las patronales han expresado su satisfacción. Además, en la rueda de prensa, tanto la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, como el presidente de Pime Baleares, Alfonso Rojo, han expresado su apoyo al escudo social y se han desmarcado de las declaraciones de la presidenta del PP, Marga Prohens, que calificó las medidas de "subsidiarias".

Ambos representantes patronales han defendido que cuanto mayor poder adquisitivo tengan las familias, mayor consumo habrá y habrá un mayor impacto sobre las empresas. "No vemos para nada que sean subsidiarias, son unas medidas que eran necesarias", ha afirmado Rojo. "No sé lo que dice el PP, nosotros no somos políticos ni pertenecemos a ningún partido. Lo que defendemos es la competitividad y la productividad de las empresas", ha añadido Planas.

Sobre esto, el secretario general de CCOO, José Luis García, ha calificado las declaraciones de Prohens de "irresponsables y clasistas". Negueruela ha explicado, además, que próximamente se convocará, a petición de los agentes sociales, una reunión del Pacto de Reactivación para analizar en qué estado está la llegada y el reparto de los fondos europeos.

MEDIDAS "EN LA DIRECCIÓN CORRECTA"

Sobre el escudo social anunciado la pasada semana por la presidenta del Govern, Francina Armengol, durante el Debate de Política General, García ha subrayado que se trata de propuestas que "van en la dirección correcta", aunque ha reclamado "una mirada más amplia" para aprovechar la actual coyuntura para avanzar en la inversión en la transformación del modelo productivo. Al mismo tiempo, ha considerado "de justicia" que se activen complementos para las prestaciones y subsidios por desempleo para que los trabajadores del sector turístico "no pierdan poder adquisitivo en invierno".

En la misma línea, el secretario general de UGT, Lorenzo Navarro, también ha celebrado que haya tenido lugar una reunión de la Mesa de Diálogo en la que se han presentado "buenas noticias" ante un invierno que se presenta complicado para familias y clase trabajadora.

Navarro ha hecho hincapié, por otra parte, en que las ayudas directas son "más solidarias y justas" que las bajadas generalizadas de impuestos. El dirigente de UGT también ha aprovechado la presencia de las patronales para reclamas incrementos salariales.

Sobre esto, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, que también ha valorado positivamente el escudo social del Govern, ha reconocido que la inflación debe repercutir en las subidas salariales aunque, ha señalado, "es muy difícil" hacerlo en la misma medida. En todo caso, ha reivindicado el acuerdo para el convenio de la sanidad privada, que ha posibilitado incrementos salariales del ocho por ciento.

Por su parte, Alfonso Rojo también ha admitido que "cuanto más dinero haya en la calle, mejor". Igual que su colega, no se ha mostrado en contra de las subidas, aunque ha insistido en que no siempre se puede hacer como querrían los sindicatos.

Tanto Rojo como Planas se han mostrado satisfechos después de que el Govern haya incluido sus aportaciones, aunque han recordado que habrá que esperar al final de temporada para ver el impacto real de la actividad en la rentabilidad de las empresas. Aún así, la presidenta de CAEB ha expresado su especial preocupación por la inflación que afecta tanto al consumo de las familias como a la productividad de las empresas.