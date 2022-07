Get Your Tour Ibiza, conoce las auténticas pitiusas

Get Your Tour Ibiza ofrece la oportunidad de disfrutar de los Free Tour por Ibiza, una gran experiencia para todos aquellos que quieran descubrir el pasado y los secretos de la isla. Entre ellos destaca la construcción de la gran muralla renacentista de Dalt Vila hasta las aventuras de los fenicios por el Mar Mediterráneo.

Silvio Graioni, que además de guía oficial de turismo es colaborador de Get Your Tour Ibiza, nos explica en Onda Cero la importancia de contratar un guía turístico a la hora de viajar: "Cuando se visita un destino por cuenta propia se va un poco perdido, por ello, no es lo mismo tener una persona que te comenta y te cuenta lo que estás viendo, ya que la visita se hace más enriquecedora".

De cara al visitante que llega a la isla de Ibiza por primera vez, lo que resulta más atractivo es Dalt Vila. "Los turistas siempre reservan una mañana o tarde para visitar Dalt Vila. Es en el marco de esta visita que recomendamos los free tours. Se trata de visitas que funcionan con la voluntad de la gente y aportan lo que consideran que es más justo", asegura en onda Cero Silvio Graioni.

Los tours que ofrece Get Your Tour Ibiza se convierten en experiencias que permiten conocer los principales atractivos de la isla de Ibiza como el arte, el patrimonio, la cultura, la historia, las leyendas e, incluso, las anécdotas: "Damos a conocer la historia de las discotecas de cómo empezó; hay anécdotas muy interesantes. También despierta mucha curiosidad el pasado corsario y fenicio de la isla, y las civilizaciones que pasaron por aquí".

Get Your Tour Ibiza ofrece tanto tours privados como tours gratuitos. Silvio Graioni señala que trabajan también con turismo de empresas que quieren realizar actividades más concretas. También considera clave que las personas que participan en las visitas guiadas se conviertan en embajadores del patrimonio mundial de la ciudad cuando lleguen a sus casas, y además queremos despertar la curiosidad del visitante.