FAPA Mallorca lamenta que se recupere el punto por ser hijo de antiguo alumno en el borrador del nuevo decreto de escolarización

FAPA Mallorca ha denunciado la "vulneración de las leyes de educación" con la incorporación del punto por ser hijo o hijo de antiguo alumno de un centro en el borrador del nuevo decreto de escolarización, que ha redactado la Conselleria de Educación y Universidades y que, además, "vulnera el principio de equidad" en la adscripción al primer y segundo nivel de educación infantil.

En una nota de prensa, FAPA Mallorca ha expuesto que, durante las últimas semanas, la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar de Baleares (CEIB) se ha estado revisando el borrador del nuevo decreto de escolarización que la Consellería ha redactado, para sustituir el decreto 64/2019 actualmente vigente.

Tras las sesiones de debate, se ha emitido un informe que recoge la opinión de la mayoría de la comunidad educativa, del que la organización ha destacado puntos que ha creído "muy importantes".

En concreto, ha destacado a la dificultad de debatir la norma por la tramitación "injustificada" por vía de urgencia; la "vulneración de las leyes de educación" con la incorporación del punto por ser hijo o hijo de antiguo alumno del centro; la "arbitrariedad" del punto por proximidad a un centro adscrito al centro donde se matricula y, la "vulneración del principio de equidad" en la adscripción entre niveles de educación infantil.

Para FAPA Mallorca, la tramitación del borrador del nuevo decreto de escolarización por vía de urgencia "ha impedido dedicar el tiempo necesario para debatir en profundidad una norma tan importante", y con unas motivaciones que, ha creído, "no justificadas", además de que no se ha tramitado en las mesas de diálogo y negociación.

En cuanto a la baremación, la organización ha lamentado que este borrador recupera como criterio puntuable el hecho de que el padre o madre haya sido antiguo alumno del centro, algo que fue eliminado en decretos anteriores por ser un motivo de "discriminación".

Desde FAPA Mallorca han recordado en este sentido como han argumentado en multitud de ocasiones que ser hijo de antiguo alumno del centro "es una circunstancia personal, social y arbitraria que no justifica la discriminación positiva que implica otorgar una mayor prioridad en el proceso de escolarización".

"Al mismo tiempo" que, ha continuado, "implica una discriminación negativa al resto del alumnado por una circunstancia personal sin ningún motivo justificado, vulnerando el artículo 84.3 de la LOE y el artículo 108.2 de la LEIB, generando desigualdad en el acceso a la educación y contribuyendo a la segregación escolar".

Del mismo modo, la organización se ha referido a que el informe de la CEIB propone la eliminación del punto por proximidad del domicilio o lugar de trabajo a uno de los centros adscritos al centro educativo donde se matricula al menor. Pues, a modo de ejemplo, ha apuntado que "esto perjudicaría a familias que viven al lado de un centro de primaria, frente a otras que vivan al lado del instituto o centro concertado adscrito, que puede estar a kilómetros de distancia".

Finalmente, FAPA Mallorca ha apuntado que otros aspecto "muy importante" que recoge el informe del CEIB es el referente a la posibilidad de adscripción entre el primer nivel de educación infantil (0-3) y el segundo nivel (3-6).

El informe pide que se incluya una disposición transitoria que especifique que, "debido a la insuficiente oferta de plazas del primer ciclo de educación infantil en el momento de la publicación de este decreto, no se podrán autorizar adscripciones entre el primero el segundo ciclo hasta que la oferta educativa sea universal y esté garantizado el derecho de acceso para cualquier niño".

Pues, según ha apuntado la organización, en este momento, "no está garantizado el acceso para cualquier niño a una plaza del primer ciclo de educación infantil de un centro sostenido total o parcialmente con fondos públicos", debido, ha añadido, a la "insuficiente oferta" de plazas -actualmente, ha señalado, no llega al 40% de las necesarias-. Esto implica, ha incidido, que "no todas las familias que lo deseen pueden optar a una de estas plazas".

En esta situación, FAPA Mallorca ha alertado que la adscripción entre el primero y el segundo ciclo de educación infantil supondrá una "discriminación" en el acceso al segundo ciclo entre las familias que accedieran directamente por adscripción y las qué se quieran matricular directamente. "Se pueden dar casos en los cuales familias con una baremación superior podrían quedar excluidas del acceso a un centro, frente a otros con una baremación inferior que habrían accedido por adscripción", ha advertido, concluyendo que "este proceso de adscripción vulnerará el principio de equidad en la escolarización y el derecho a una plaza escolar que recoge el artículo 2 del mismo decreto".