La Familia Real realiza el primer posado en los Jardines de Alfabia

Los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, han paseado por los Jardines de Alfabia, donde han realizado el primer posado donde se ha podido ver juntos a los cuatro durante su estancia en la isla.

Los monarcas han llegado acompañados de sus hijas a los Jardines de Alfabia. A su llegada, el Rey ha señalado que podría haberlo hecho mejor en la regata del lunes, en referencia a la Copa del Rey MAPFRE de vela, que se está disputando en la bahía de Palma, "aunque también podría haber ido peor", ha añadido.

Durante la visita, la Infanta Sofía ha destacado la tranquilidad del lugar y la Reina Letizia ha subrayado lo "impresionantes" que eran las encinas del jardín, que ha detallado que tienen más de 400 años.

Al final de la visita, el Rey ha afirmado que les ha gustado "muchísimo" el lugar, que no lo conocían y que tendrían que haber venido antes. "Me sorprende que no haya venido desde pequeño", ha manifestado. Por su parte, la Reina ha destacado lo bien conservados que están los Jardines después de tantos años.