Educación da una semana de plazo para presentar enmiendas al Plan de libre elección de lengua ante las críticas sindicales

La Conselleria de Educación y Universidades ha dado una semana de plazo -hasta el próximo miércoles- para que los sindicatos presenten enmiendas y alegaciones al Plan Piloto Voluntario de Lengua.

Así lo ha anunciado el conseller, Antoni Vera, este jueves en declaraciones a los medios, una vez dada por concluida la Mesa Sectorial de Educación tras cerca de cinco horas de reunión.

Sobre la misma, Vera ha explicado que cada sindicato ha expresado su opinión sobre el plan y ha señalado que algunas enmiendas 'in situ' han sido ya aportadas. Sobre otras, ha insistido en que se da de plazo hasta el miércoles que viene para que puedan hacer más alegaciones, si quieren, al plan piloto.

Preguntado por las advertencias de los sindicatos de ir a los tribunales si sale adelante el plan, el conseller ha dicho que "evidentemente no hay ningún inconveniente".

De su lado, el secretario de Enseñanza Pública de STEI Intersindical, Lluis Segura, ha reiterado, también en declaraciones a los medios, que han pedido la retirada del plan "porque es innecesario y no está argumentado". "Si sale adelante, estamos estudiando el borrador jurídicamente", ha vuelto a advertir.

De su lado, el presidente de ANPE, Víctor Villatoro, ha recordado al conseller que quieren "una legislatura tranquila y resolver los problemas reales del profesorado".

Por último, el portavoz de Unión Obrera Balear, Biel Vives, ha insistido en que el plan piloto es "una aberración" y ha insistido en su retirada "inmediata". "Consideramos que el catalán ya tiene suficientes problemas como para añadir más".

Comisión de servicios

La Mesa ha tratado también la propuesta de resolución para la convocatoria de comisiones de servicios para el curso 2024-2025. Al respecto, Vera ha indicado que en este punto sí ha habido acuerdo con tres votos a favor y dos abstenciones.

"Podemos decir que hemos añadido muchas casuísticas nuevas, sobre todo porque lo que queremos es dar una amplitud de casos en los que los docentes puedan volver a su isla de residencia", ha explicado el responsable del ramo educativo, quien se ha mostrado "satisfecho" por el acuerdo.

Cabe recordar que en la actualidad hay 519 docentes desplazados. Sobre ello, el conseller ha avanzado que sacarán unas comisiones de servicio "mucho más amplias" y que desde Educación intentarán cubrir "al máximo posible estas necesidades".

Preguntado por los cambios introducidos, ha mencionado algunos como dar prioridad a familias con hijos de hasta 12 años o a familias monoparentales con hijos de hasta 16. "Pondremos todas las plazas posibles para poder contentar al máximo de gente", ha finalizado.

El secretario de Enseñanza Pública de STEI Intersindical, Lluis Segura, ha valorado, sobre las comisiones de servicio, que "se han hecho pasos importantes respecto al año pasado, pero no los suficientes. "Pedimos que la conciliación vaya por delante y no ha sido así, esto no nos ha permitido votar a favor", ha explicado.

Por su parte, el presidente de ANPE Baleares, Víctor Villatoro, ha recordado su petición de reducir horarios para que maestros y profesores desplazados puedan volver. "Hemos visto este esfuerzo por parte de la Administración y estamos a la espera de resolver las casuísticas que sean posibles", ha agregado.

El último en intervenir ha sido el portavoz de UOB, Biel Vives, quien ha justificado su abstención porque no han conseguido que se priorice la conciliación familiar sobre otros temas.

Del mismo modo, han pedido que se reduzcan las horas de Infantil y Primaria a 23 horas semanales, "lo que permitiría crear muchas plazas que se podrían aprovechar por comisión de servicios", pero la administración, según ha lamentado, "no ha escuchado".