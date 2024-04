El decreto ley de Simplificación Administrativa no busca "desregularizar" ni aplicar medidas "especulativas", según Marga Prohens

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que el decreto ley de Simplificación Administrativa no "desregulariza" ni incluye medidas "especulativas".

En una rueda de prensa este miércoles, la líder del Ejecutivo balear ha señalado que la "parálisis" de la administración es "el principal problema que tiene cualquier persona, entidad o empresa que se relacione con la administración".

En relación con la regularización de viviendas ilegales en suelo rústico, Prohens ha insistido en que "no es una amnistía" porque el decreto ley "no habla de perdón, sino de sanción".

"No hay amnistía cuando se sancionarán estas construcciones", ha apuntado, considerando que "no hay otra opción posible" para estas edificaciones, cuyos delitos han prescrito. En esta línea, ha asegurado que esta medida va dirigida a las familias y "no es especulativa, ni de fondos de inversión ni de no residentes".

En cuanto a la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que contempla el decreto ley, Prohens ha dicho que "no es ni más ni menos que lo que hacen todas las comunidades autónomas".

Por otra parte, ha señalado que el decreto ley "también incrementa sanciones para todos aquellos que se quieran aprovechar de la administración pública". Sin embargo, al ser preguntada por cuáles son las sanciones que se incrementarán, Prohens ha dicho que habrá que esperar a conocer el decreto.