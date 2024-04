El consell de Mallorca sigue enfrentado a la DGT y no quiere franjas horarias en el carril Bus-VAO

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha asegurado este martes que el Consell de Mallorca se opone a la regulación del carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto por franjas horarias, que propone la Dirección General de Tráfico, porque "solo puede crear confusión". Rubio ha explicado que, si bien en una carta que remitió a la DGT en respuesta a la petición de que se eliminara ese carril, ya se apuntaba a la posibilidad de franjas horarias, pero el Consell de Mallorca "no ha recibido de manera oficial la propuesta".

El bus-VAO, según propone la DGT, dejará de estar operativo entre las ocho de la tarde y las siete de la mañana. La DGT plantea que el carril se mantenga el resto de horas del día de lunes a viernes y su uso se ampliaría a ciertos vehículos.

"Nos desmarcamos del sistema de franjas horarias porque consideramos que solo puede crear confusión y más caos", ha dicho Rubio, en declaraciones facilitadas por el Consell. El conseller considera que esta propuesta que se ha publicado de mantener el carril algunos días a la semana y en determinados horarios, "no es la forma de gestionar este carril". El conseller ha recordado que el Consell pidió a la DGT la supresión del carril tras detectar que era un "problema", y lo respaldó con informes técnicos "porque no funciona y aumenta la siniestralidad, aumenta los atascos y los dos carriles de la derecha del bus-VAO están más saturados, por lo que no resuelve el problema de los accesos a Palma", ha afirmado.

Rubio ha recordado que el Consell de Mallorca es el titular de la carretera y por eso ha presentado los informes de los técnicos y posteriormente ha manifestado su malestar ante la decisión de mantenerlo "porque no se nos ha escuchado". Ha recordado que el Consell ha mantenido reuniones con la DGT por otras limitaciones de circulación, como es el caso de la península de Formentor, pero en el caso del bus-VAO no ha habido ningún encuentro, aunque lo han solicitado. "Reivindicamos este modelo para tratar estas cuestiones porque es una de las entradas a Palma, una de las vías más importantes", ha subrayado.

Rubio ha recordado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, pidió una reunión al ministro, que respondió que la reunión se produciría con el director general de la DGT, pero no se ha producido. "No sabemos cuándo se producirá pero es imprescindible una reunión entre técnicos de la DGT y Consell para evaluar la propuesta que parece que quiere hacer la DGT de franjas horarias a la que no daríamos apoyo porque contribuiría a que haya más caos y dificultades para los conductores", ha insistido.

El conseller ha admitido que la DGT podría aplicar ese sistema sin el beneplácito del Consell pero ha advertido de que "no son las maneras". "DGT y Consell van de la mano en otras infraestructuras, deben ir coordinados, no puede ser de otra manera", ha reivindicado. Por otro lado, ha anunciado que los servicios jurídicos del Consell de Mallorca estudian la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo para impugnar la resolución que publicó el BOE dando continuidad al bus-VAO, por ser "la misma que el año pasado y que no tiene en cuenta el criterio técnico".