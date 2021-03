La cepa británica supone el 76% de nuevos casos en Baleares y en Ibiza hay seis casos de la californiana

La cepa británica supone el 76,1% de los nuevos casos de COVID-19 que se detectan en Baleares, mientras que en Ibiza se han detectado seis casos de la variante californiana, según ha informado este miércoles la consellera de Salud, Patricia Gómez, durante una comparecencia parlamentaria.

Ante la Comisión de Salud del Parlament, Gómez ha indicado que la variante británica representa el 78% de los nuevos casos en Mallorca y el 71% en Ibiza.

La consellera ha incidido en que los estudios apuntan a que las nuevas cepas son "más agresivas" y que la británica tiene una capacidad de transmisión mayor.

En este sentido, Gómez ha reconocido que es posible una cuarta ola puesto que ahora Baleares está en "un nivel muy bajo" de contagios mientras otros países europeos "todavía no han bajado de la tercera", y "lo que pasa en Europa afecta directamente a Baleares".

260.000 vacunas semanales contando con clínicas privadas

Por otra parte, Gómez ha informado de que la capacidad máxima de vacunación de Baleares es de 260.000 dosis semanales contando con clínicas privadas y en el supuesto de disponer de todas las dosis. Según la consellera, recientemente el Ministerio de Sanidad solicitó al Govern cuál era su capacidad máxima de vacunación y el Ejecutivo autonómico hizo este cálculo. Sin embargo, actualmente no disponen de suficientes dosis semanales para este tipo de vacunación masiva.

En concreto, la consellera ha apuntado que actualmente reciben 10.000 vacunas de Pfizer a la semana, si bien el Gobierno estatal prevé que en abril puedan duplicarse estas cantidades. "Ojalá que en abril ya tengamos 20.000 dosis cada semana. Sería una proporción insuficiente, pero mayor", ha comentado Gómez.

Asimismo, la consellera ha lamentado que la paralización de la vacunación con las dosis de AstraZeneca ha "modificado claramente" la planificación de Baleares. Hasta hace dos días, el Ministerio había enviado ya 124.810 vacunas de las tres marcas -Pfizer, Moderna y AstraZeneca-, la mayoría de Pfizer.

En cualquier caso, Gómez ha informado de que en Baleares no hay casos graves de trombosis tras la vacunación con AstraZeneca notificados desde farmacovigilancia. También ha defendido que hay "más riesgo de tener la COVID o complicaciones de la COVID" que de sufrir perjuicios graves por la vacuna.

92% de usuarios de residencias vacunados en primera dosis

Según datos del Ministerio de Sanidad que ha mencionado la consellera, en Baleares se han vacunado ya con la primera dosis y el 87% han recibido la segunda; un 85% de los trabajadores han recibido una dosis y el 50%, dos; y un 72% de grandes dependientes y un 24% de mayores de 80 años han recibido la primera dosis.

Gómez ha aclarado que los casos de usuarios que no han recibido aún ninguna dosis se pueden deber a diferentes motivos, como que él o su tutor legal no la acepten o que debido a otras patologías presentes no esté aconsejada la vacuna.

Respecto a cómo actuar con los profesionales sociosanitarios que rechazan la vacuna, Gómez ha reconocido que es un asunto que "preocupa" por la "responsabilidad" que tienen en su trabajo, y ha revelado que se está estudiando con la Abogacía de la Comunidad si es posible "ejercer algún tipo de presión o sanción", si bien consideran que la prevención debe hacerse "en positivo".