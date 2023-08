Carles Recasens: "Eliminar el catalán como requisito no acercará a más sanitarios"

El idioma en nuestras islas y concretamente con el catalán ha sido un tema marcado para la entrada de trabajadores que no lo dominaban o conocían en los últimos años en el sector de la sanidad.

Desde hace poco, este ya no es un requisito, aún así, el presidente del Colegio de Médicos de las islas, Carles Recasens ha señalado en micrófonos de Onda Cero que "no cree que esto sea una solución para que vengan más trabajadores".

La vivienda, el nivel de vida entre otros, sumado al idioma que ya no será un problema son problemas presentes y que no tienen solución a corto o medio plazo. Pero este no solo es un problema de Baleares, si no que también lo es para España y para Europa. Medidas que pasan por una mejora salarias y del complemento de insularidad que reciben los profesionales sanitarios del archipiélago. Recasens alude a la falta de oncólogos, de médicos de familia y a la dificultad para contratar a especialistas que optan por aceptar un puesto de trabajo en otras comunidades u otros paises del continente que si ofrecen unas condiciones económicas y laborales más favorables.

En cuanto a las zonas de menos cobertura pide que este proceso sea transparente y no se rija por criterios subjetivos. También ha resaltado las carencias en Menorca, Ibiza y Formentera y plantea las necesidades que existen en los hospitales comarcales