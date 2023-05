Belarra afirma que frente a derecha "asalvajada" y PSOE de "parches" solo UP "tiene valentía para transformar"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra ha afirmado este domingo, en el primer gran acto de campaña de Unidas Podemos en la Comunidad de Baleares, que frente a una derecha "asalvajada" y un PSOE de "parches", esta coalición "es la única con la valentía suficiente para transformar". Belarra se ha pronunciado así en un acto, celebrado en el término municipal de Calvià (Mallorca), en el que ha equiparado las próximas municipales y autonómicas del 28M a "un referéndum sobre vivienda".

Por ello, ha reivindicado que "quien quiera votar sí a la vivienda ha de votar Unidas Podemos" porque enfrente están el PP, "que sigue su línea inconstitucional y ya ha amenazado con incumplir la primera Ley de Vivienda de España" y el PSOE, "que lleva tres años poniendo palos a las ruedas para que este país no tuviera medidas que ayudaran al pago del alquiler, incumpliendo además un acuerdo de gobierno". Por este motivo, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España ha pedido a los ciudadanos que el próximo 28 de mayo, antes de ir a votar, "recuerden quién ha hecho qué esta legislatura".

"Yo no me olvido de como el exministro José Luis Ábalos dijo que "la vivienda es un bien de mercado", ni de como el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con fondos de inversión, o como el presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) y exministro socialista Joan Clos, ha puesto palos a las ruedas para que España no tuviera su primera Ley de Vivienda, que será ley el próximo miércoles en el BOE, gracias a los ciudadanos y Unidas Podemos", ha subrayado. Precisamente, en este sentido, ha asegurado que, en Baleares, "la única que se va a dejar la piel para que se regule el mercado de la vivienda; que los ayuntamientos recarguen el IBI, para que la vivienda vacía salga al mercado, y va a reclamar la excepción balear va a ser la coordinadora de Podemos Baleares y candidata de Unidas Podemos al Govern, Antònia Jover", la misma que "es la única con la valentía suficiente para meter mano a los alquileres turísticos".

"Nosotros no le debemos ni un euro a los fondos de inversión, ni bancos. Por eso, somos los únicos capaces de aguantar la presión mediática, que ejercen los que se oponen a quienes defienden lo que necesita la gente humilde de este país", ha continuado. Al respecto, Belarra ha rememorado como, en su día, "dijeron que Unidas Podemos iba a hundir la economía y lo único que ha pasado es que los trabajadores más precarios, mujeres y jóvenes, tienen un poco más de dinero en el bolsillo; o como los que se mostraron reticentes al impulso del tope al gas, llamando a los miembros de esta formación demagogos, ahora sacan pecho de la medida; lo mismo que sucedió con el abaratamiento o la gratuidad del transporte público".

"Unidas Podemos trabaja para la gente, para convertir en posible aquello que aún algunos se empeñan en decir que no lo es", ha dicho la secretaria general del partido morado, mostrándose "profundamente orgullosa" de como, por ejemplo, en Baleares, Unidas Podemos, ha impulsado desde el Govern "la primera empresa pública 100 por ciento renovable o la apertura de todas las fosas de la represión". Esto demuestra que "el único partido con valentía para transformar es Unidas Podemos" frente a un "PSOE que hace promesas, que suenan muy bien, pero que después no cumple" porque "es una formación eminentemente conservadora, que pone algunos parches a los problemas, sí, pero que no va a la raíz de estos ni lleva a cabo los cambios estructurales que necesita la sociedad".

Por eso, "el verdadero rival para el PP estas elecciones, y lo saben, es Unidas Podemos, porque el PSOE les deja hacer, teniendo más fuerza de la que debería tener con este gobierno progresista en España". Un PP que, ha censurado Belarra, "odia el feminismo", un feminismo que, sin embargo, para la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 "hace las preguntas correctas y ofrece las mejores soluciones". Y, un PP, "en rebeldía con la Constitución, como han demostrado bloqueando durante cinco años la renovación del Poder Judicial".

Así, y para terminar, Belarra ha incidido en que "frente a una derecha asalvajada, solo cabe la valentía y la transformación que solo puede garantizar Unidas Podemos". "De esto, precisamente, van las autonómicas y municipales, unas elecciones de primer nivel, en las que están en juego los derechos de los ciudadanos a una educación, una sanidad y un envejecimiento digno. Por ello, vamos a darlo todo hasta que los que dicen que no se puede vean que sí". En la misma línea que la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, también se ha manifestado la coordinadora de Podemos Baleares y candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Govern, Antònia Jover, quien ha defendido que "la próxima legislatura ha de ser la que consolide el derecho a la vivienda en las Islas".

Para ello, Jover ha propuesto, "frente al modelo de la derecha, que es el modelo de los fondos buitre y de la especulación", todo un paquete de "medidas valientes" que "facilite la entrada en el mercado de las personas residentes". En el acto también han participado el secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Enrique Santiago; el candidato a presidir el Consell de Mallorca; Iván Sevillano; la secretaria de organización de Esquerra Unida (EUIA) y número cinco al Parlament, Laura Pérez; la candidata a la alcaldía de Calvià, Marga Plomer; y su número dos, Alfonso Rodríguez. "Las elecciones municipales son un momento clave en la democracia; son un momento clave para profundizar en la democracia y para conseguir que lo que ya se ha hecho desde el Govern, se siga haciendo desde todos los municipios", ha dicho el secretario general del PCE.

"Ahora que parece que Jaume Matas dirige la campaña electoral del PP es más importante que nunca asegurar que los corruptos no vuelvan a las instituciones", ha reclamado Santiago, que también ha asegurado que la de Unidas Podemos es "la única candidatura capaz de ampliar la democracia y de ampliar derechos, de cuidar a nuestra gente, y de cuidar el territorio".

ANTONIA JOVER APUESTA POR REEDITAR EL PACTO DE IZQUIERDAS EN EL GOVERN

La coordinadora de Podemos Baleares y candidata a la presidencia del Govern, Antònia Jover, ha reivindicado este domingo, en el primer gran acto electoral de Unidas Podemos en las Islas, el papel de Unidas Podemos en el Govern para que, tras las autonómicas, "sea posible no solo reeditar el Pacte, sino liderarlo". Jover se ha pronunciado así en el acto de Unidas Podemos celebrado en el término municipal de Calvià, en el que ha puesto en valor el trabajo de esta coalición en el Govern, recordando como el trabajo del equipo de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, que encabeza Mae de la Concha, "ha hecho posible que la PAC reconozca la insularidad", y el llevado a cabo por la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, que "ha creado la creación de la primera empresa pública de energía y ha recuperado los restos de Aurora Picornell y 'Les Roges del Molinar'.

Por todo ello, se ha mostrado convencida que tras las elecciones del próximo 28 de mayo "será posible reeditar el 'Pacte de Progrés' en Baleares". Un Pacte que, esta vez, ha precisado, "quiere liderar" porque, según ha apuntado, "hasta ahora Unidas Podemos ha empujado al PSOE" y "ahora queremos tirar de él". Con estas palabras, Jover ha reafirmado su voluntad de ser la próxima presidenta del Govern para "continuar el camino iniciado e impulsar nuevas medidas que garanticen el derecho a la vivienda de todas las personas residentes en Baleares, por un lado; y los precios justos y razonables de los alimentos, por otro".

Así, en materia de vivienda, se ha comprometido a la creación de una inmobiliaria pública, que "garantice a los inquilinos poder hacérsela suya, en el sentido de habitarla"; así como a la puesta en marcha de un impuesto a la vivienda vacía, "una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en Euskadi, favoreciendo que el 25 por ciento de hogares sin habitar saliera al mercado" y al impulso de garantías para los propietarios de que "cobrarán cada mes". "Frente a casas sin gente, Unidas Podemos quiere gente con casas", ha destacado Jover, precisando que este espacio político "no es que no quiera que vengan personas de fuera de la Comunidad, sino que quien quiera venir que venga, pero sabiendo que esto no es un parque temático, sino una isla con personas que necesitan casas para vivir".

Mientras, en cuanto a la cesta de la compra, ha asegurado querer ser presidenta del Govern para "poner en marcha una red de comercios públicos, en los que se puedan adquirir productos de kilómetro cero a un precio razonable, y en el que los productores también ganen un precio justo para sus cosechas". En resumen, Jover se presenta a las autonómicas para "hacer posible lo que aún dicen que no lo es", como "decrecer en plazas turísticas, poner en marcha más transporte público, apostar por la diversificación y apoyar la innovación y el pequeño comercio". Y, "esto solo pasará con la valentía de gente normal, que ha venido a trabajar junto a las administraciones para poder conseguir unas Baleares mejor para la gente".