Seguridad

Baleares se ha convertido en un destino de "castigo" para la Guardia Civil por el coste de la vivienda

Los Guardias Civiles no quieren venir a Baleares por la falta de vivienda digna y el elevado coste de vida, lo que se traduce en un déficit de 500 agentes. La Asociación Unificada de Guardias Civiles no oculta su enfado y malestar con el Gobierno central por no implantar en Baleares la Zona de Especial Singularidad. Los agentes se sienten engañados y hablan de dejadez y falta de interés del Ministro del Interior.