El PP balear insiste en pedir elecciones generales porque "la gente está harta de Sánchez"

El portavoz del grupo parlamentario popular, Sebastià Sagreras, ha defendido que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "vuelva a dejar hablar a los ciudadanos en unas próximas elecciones", porque considera que las protestas del domingo contra la amnistía en toda España demuestran que "la gente está harta". "La gente está harta de Pedro Sanchez", ha dicho Sagreras en la rueda de prensa semanal sobre la actualidad política, donde ha afirmado que "es un sentimiento general que es capaz de todo, de cruzar todas las líneas rojas con tal de seguir estando sentado en la silla de presidente".

Sagreras considera que con la amnistía que ha pactado "deslegitima el Estado de Derecho, va contra la separación de poderes y blanquea delitos y a delincuentes". "Nosotros no callaremos hasta que el PSOE y Pedro Sánchez vuelva a dejar hablar a los ciudadanos en unas próximas elecciones a las que todos los partidos deberían ir con un programa electoral claro, limpio y que no engañe a nadie". Sobre el hecho de que todos los partidos menos PP y Vox respalden a Sánchez en el Congreso, Sagreras ha señalado que en Baleares el PP no se siente aislado "de ninguna manera" y es capaz de alcanzar acuerdos "con casi todas las fuerzas políticas que hay en Baleares", donde ha recordado que tiene acuerdos "con Vox, con el Pi, con un sinfín de partidos munnicipalistas, con MES per Mallorca por ejemplo en Capdepera, y en Menorca con Entesa".

En cuanto a que solo PP y Vox se oponen a Sánchez en el Congreso, Sagreras cree que "la representatividad en el Congreso sería muy diferente si hubiera elecciones en una semana o si el PSOE hubiera explicado en su programa que sería capaz de amnistiar a los independentistas". Según Sagreras, "el PP tendría la presidencia del gobierno si Feijóo hubiera tenido la desfachatez de pactar una amnistía". "Y ya ni hablemos de buscar socios como Bildu, ni nos planeamos ni queremos ese tipo de socios", ha afirmado.

Sobre el cuestionamiento por parte de la oposición de la subida salarial a los altos cargos en los presupuestos para la comunidad, Sagreras ha explicado que, tras estar congelado los últimos años mientras subían los sueldos de los funcionarios "la diferencia había quedado más o menos en un 7 %". Acerca de lo que ha cambiado respecto al año pasado, cuando el PP se opuso a dicha subida, Sagreras ha respondido que ahora "la época postcovid queda totalmente superada, el contexto económico es favorable, también se ha producido en el Govern una bajada de altos cargos que supone un ahorro de más o menos 1 millón de euros y era le momento de recuperar una parte del 7 % que se había perdido respecto a los aumentos de los demás funciones y a igualar también respecto al 15 % de diferencia con los sueldos políticos del resto de España".

Del pleno del martes, Sagreras ha dicho que quedará definitivamente aprobada la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y una parte del de Transmisiones Patrimoniales, con enmiendas como el cambio respecto al decreto inicial de la valoración de las viviendas hasta 270.000 euros para permitir la eliminación del impuesto, que sube hasta 350.000 euros. Además, se aprobará la posibilidad de registrar las viviendas por un 20 % más que los valores de referencia catastral, según una enmienda propuesta por los asesores tributaros.

Sagreras cree que se aprobarán las enmiendas de Vox de deducciones por libros de testo y alquileres; la socialista de deducción de 400 euros para las hipotecas de tipo variable y la de MÉS per Menorca de deducciones para los estudiantes que se forman fuera de Baleares. Sobre la última votación de la candidatura de Albert Salas como director general de IB3, Sagreras ha pedido el apoyo a todos los grupos y ha destacado su formación, su experiencia en IB3 y en entidades privadas y que "ha quedado claro su compromiso con la pluralidad y la información veraz".