El PP arremete contra la denuncia presentada por el PSIB por la reclamación sobre el sobrecoste de las mascarillas

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado que el PSIB "fabricó" la denuncia contra el director del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Javier Ureña, con el objetivo de "inventar un relato que no es real".

Así lo ha dicho Sagreras este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, lamentando que los socialistas "están fabricando denuncias precisamente esta semana que Pedro Sánchez habla de 'lawfare'".

En esta línea, el portavoz ha reiterado que "el expediente no caducó, sencillamente se desistió porque la reclamación inicial estaba abocada al fracaso".

Negueruela pide a Prohens que retire las "acusaciones" al PSIB del pasado pleno

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que retire las "acusaciones" que hizo al PSIB en el pasado pleno del Parlament, en el que dijo que la formación socialista la "señala" y su entorno "ataca y ejecuta".

Así lo ha dicho este jueves el portavoz socialista en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha reiterado su condena a las amenazas de muerte que recibió la líder del Ejecutivo balear.

En relación con las diligencias iniciadas por un Juzgado de Palma contra el director del IbSalut, Javier Ureña, por la renuncia a la reclamación a la empresa del caso Koldo, Negueruela ha celebrado la "celeridad". "Ya que el PP no quiere dar explicaciones en el Parlament, el Juzgado hace su trabajo", ha apostillado.

MÉS per Mallorca "entiende" que un Juzgado de Palma haya abierto diligencias contra Javier Ureña

MÉS per Mallorca "entiende" que un Juzgado de Palma haya incoado diligencias previas por la denuncia del PSIB contra el director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Javier Ureña, por la renuncia a la reclamación a la empresa del caso Koldo. Según la formación, es "evidente" que la actuación del Ureña es "negligente".

"La neglicencia es evidente y, además, hubo conversaciones entre miembros de una trama de corrupción que planeaban cómo influir al Govern para que pasara lo que ha pasado", ha señalado, remarcando que es una cuestión que "se tiene que investigar".

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha celebrado que se abran diligencias, señalando que la resolución de Ureña desistiendo del expediente de reclamación es "irregular, no va con ningún informe y no contiene motivación".

Igualmente, Castells ha criticado que la comisión de investigación en el Parlament sobre esta cuestión tendrá un ritmo "difícil de seguir". "Se intenta hacerlo rápido para que pase este mal trago y no se pueda saber qué ha pasado", ha considerado.