Los alumnos de Baleares recibirán un refuerzo en el curso próximo para recuperar lo perdido

Educación confirma que, durante el primer trimestre, se reforzarán las materias impartidas y las no trabajadas

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, ha confirmado este jueves que durante el primer trimestre del curso próximo, el de 2020-2021, se reforzarán las materias impartidas, pero también las que no se hayan podido trabajar por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa telemática celebrada este jueves para explicar lo acordado en la reunión sectorial con la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el resto de comunidades autónomas.

El conseller March ha explicado que el calendario escolar no cambiará con lo cual el curso acabará tal y como estaba programado, en junio. En cuanto al próximo, ha afirmado que la situación de "excepcionalidad no acabará ahora", sino que seguirá en el primer trimestre al "tener en cuenta que muchos aprendizajes, tanto de contenidos como de competencias, no se habrán podido hacer".

El objetivo, según Educación, es que esta situación "no vaya en contra del alumnado". Para ello, March ha recalcado que se deberá establecer una planificación con las modificaciones de currículos "para hacer posible que el curso 2020-2021 sea de recuperación, de vuelta a la normalidad y de mejora de la situación".

"Tenemos claro que se deberá hacer un refuerzo educativo también para los alumnos que hayan tenido una dificultad especial, ya sean sociales, familiares o digitales", ha insistido March, a la vez que ha recalcado que, como resultado de esta pandemia, se ha demostrado que la escuela es "insustituible", pero también "debe mejorar con la tecnología actual".

En este sentido, el conseller ha apostado por la realización de un plan de digitalización de la educación en Baleares. Además, ha recordado el "esfuerzo" de la Conselleria para que ningún alumno se quede atrás en estos meses. De ahí, que hayan pedido a los centros educativos que repartan los iPad y ordenadores disponibles entre el alumnado que no lo tiene en casa.

Por otra parte, Martí March ha explicado que, en base a las instrucciones acordadas este miércoles con el Gobierno y el resto de comunidades, "no habrá un aprobado general, pero sí una promoción de todos los alumnos a excepción de quienes deban repetir". En este caso, serán los equipos docentes quienes harán la evolución final de los alumnos y quienes deberán justificar con un informe el porqué de la repetición de un alumno.

A la misma vez, March ha subrayado que los colegios se abrirán en verano para el refuerzo de los alumnos y la vuelta física a las clases se realizará siguiendo "siempre" las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Sólo la Universidad acabará el curso con enseñanza 'online' porque el conseller ha matizado que "así se ha acordado ya".

Sobre la hipótesis de comenzar el curso 2020-2021 sin clases en los colegios, el conseller ha dicho que "no la contemplan". "No sabemos si es un escenario posible porque todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y de lo que establezca Sanidad", ha remarcado.